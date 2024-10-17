https://ria.ru/20241017/nato-1978461161.html
Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о России
Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о России - РИА Новости, 17.10.2024
Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о России
НАТО обсуждает стратегию будущих отношений с Россией, сообщил генсек альянса Марк Рютте. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:42
2024-10-17T10:42
2024-10-17T10:42
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. НАТО обсуждает стратегию будущих отношений с Россией, сообщил генсек альянса Марк Рютте. "Вопрос в том, как выстраивать отношения с Россией. Это будет обсуждаться сегодня и позже на встрече министров иностранных дел в этом году. Также этот вопрос будет подниматься на саммите в 2025 году в Гааге", - сказал он перед началом заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе. Рютте добавил, что пока не хочет "предвосхищать результаты, но такая дискуссия идет". Он также не стал отвечать на вопрос журналистов о том, считают ли в НАТО Россию "врагом" или "соперником". При этом Рютте выразил мнение, что встречи на высшем уровне между Россией и НАТО, которые проводились в прошлом, едва ли будут возможны в ближайшем будущем.
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978415003.html
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в мире, россия, брюссель, марк рютте, нато
В мире, Россия, Брюссель, Марк Рютте, НАТО
Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о России
Генсек НАТО Рютте не ответил на вопрос, считает ли он Россию врагом
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. НАТО обсуждает стратегию будущих отношений с Россией, сообщил генсек альянса Марк Рютте.
"Вопрос в том, как выстраивать отношения с Россией. Это будет обсуждаться сегодня и позже на встрече министров иностранных дел в этом году. Также этот вопрос будет подниматься на саммите в 2025 году в Гааге", - сказал он перед началом заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе
.
Рютте добавил, что пока не хочет "предвосхищать результаты, но такая дискуссия идет". Он также не стал отвечать на вопрос журналистов о том, считают ли в НАТО Россию "врагом" или "соперником".
При этом Рютте выразил мнение, что встречи на высшем уровне между Россией и НАТО, которые проводились в прошлом, едва ли будут возможны в ближайшем будущем.