https://ria.ru/20241017/nato-1978454969.html
Генсек НАТО встретится с Зеленским
Генсек НАТО встретится с Зеленским - РИА Новости, 17.10.2024
Генсек НАТО встретится с Зеленским
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что примет в четверг в штаб-квартире альянса в Брюсселе Владимира Зеленского, эта будет уже третья встреча с начала октября. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:07
2024-10-17T10:07
2024-10-17T10:26
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что примет в четверг в штаб-квартире альянса в Брюсселе Владимира Зеленского, эта будет уже третья встреча с начала октября."Сегодня встречусь с Владимиром Зеленским здесь в штаб-квартире. Это уже третья встреча после визита в Киев и встречи в Лондоне", - сказал Рютте.По словам генсека, он хочет "услышать от него информацию, как он видит ситуацию на восточном фронте с Россией, ситуацию в Курске". "Я также проинформирую его о последних решениях в НАТО", - добавил Рютте.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html
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в мире, брюссель, киев, владимир зеленский, нато
В мире, Брюссель, Киев, Владимир Зеленский, НАТО
Генсек НАТО встретится с Зеленским
Генсек НАТО Рютте третий раз за месяц встретится с Зеленским
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что примет в четверг в штаб-квартире альянса в Брюсселе Владимира Зеленского, эта будет уже третья встреча с начала октября.
"Сегодня встречусь с Владимиром Зеленским здесь в штаб-квартире. Это уже третья встреча после визита в Киев и встречи в Лондоне", - сказал Рютте.
По словам генсека, он хочет "услышать от него информацию, как он видит ситуацию на восточном фронте с Россией, ситуацию в Курске". "Я также проинформирую его о последних решениях в НАТО", - добавил Рютте.