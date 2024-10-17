https://ria.ru/20241017/nato-1978454969.html

Генсек НАТО встретится с Зеленским

Генсек НАТО встретится с Зеленским - РИА Новости, 17.10.2024

Генсек НАТО встретится с Зеленским

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что примет в четверг в штаб-квартире альянса в Брюсселе Владимира Зеленского, эта будет уже третья встреча с начала октября. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T10:07

2024-10-17T10:07

2024-10-17T10:26

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киев

владимир зеленский

нато

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что примет в четверг в штаб-квартире альянса в Брюсселе Владимира Зеленского, эта будет уже третья встреча с начала октября."Сегодня встречусь с Владимиром Зеленским здесь в штаб-квартире. Это уже третья встреча после визита в Киев и встречи в Лондоне", - сказал Рютте.По словам генсека, он хочет "услышать от него информацию, как он видит ситуацию на восточном фронте с Россией, ситуацию в Курске". "Я также проинформирую его о последних решениях в НАТО", - добавил Рютте.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html

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в мире, брюссель, киев, владимир зеленский, нато