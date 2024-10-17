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В порту Находки задержали иностранное судно из-за долгов российским морякам - РИА Новости, 17.10.2024
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05:57 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/nakhodka-1978435097.html
В порту Находки задержали иностранное судно из-за долгов российским морякам
В порту Находки задержали иностранное судно из-за долгов российским морякам - РИА Новости, 17.10.2024
В порту Находки задержали иностранное судно из-за долгов российским морякам
Теплоход Winner под флагом Того задержан в порту Находки Приморского края из-за долгов российскому экипажу в 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T05:57
2024-10-17T05:57
происшествия
находка
приморский край
николай суханов
российский профсоюз моряков
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Теплоход Winner под флагом Того задержан в порту Находки Приморского края из-за долгов российскому экипажу в 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Он рассказал, что инспекторы ДВРО РПСМ совместно с помощником Находкинской транспортной прокуратуры и портовыми инспекторами посетили теплоход Winner, который стоял у причала морского торгового порта Находки под погрузкой пиломатериалов с назначением на порты Китая. "Истинный судовладелец и оператор судна - компания SV Invest LTD из Лондона, Великобритания. Экипаж 13 российских моряков. Мы попросили капитана предоставить нам платежные ведомости по выплате заработной плате членам экипажа судна за последние два месяца и индивидуальные контракты моряков. Ведомостей по заработной плате не оказалось", - сказал Суханов. По его словам, моряки нанимались на работу через круинговое агентство ECO во Владивостоке. Индивидуальные контракты есть. Они подписаны от имени компании SV Invest LTD агентом по доверенности, но ни телефона, ни адреса этого агента нигде не указано, добавил собеседник. Проверяющие собрали моряков, чтобы выяснить, есть ли у кого-то долги по зарплате. "Закончив проверку судна, представители портового контроля приняли решение задержать судно в порту Находки до полного погашения задолженности по заработной плате и устранение замечаний по техническому состоянию судна. Общая сумма долга - 2 миллиона рублей", - отметил Суханов. Он добавил, что в контактах моряков не прописаны суммы страховых выплат на случай их гибели.
https://ria.ru/20241007/sudno-1976667239.html
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происшествия, находка, приморский край, николай суханов, российский профсоюз моряков
Происшествия, Находка, Приморский край, Николай Суханов, Российский профсоюз моряков
В порту Находки задержали иностранное судно из-за долгов российским морякам

В Находке задержали теплоход Winner из-за долгов перед российским экипажем

© РИА Новости / Виталий АньковПорт города Находка в Приморском крае
Порт города Находка в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Порт города Находка в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Теплоход Winner под флагом Того задержан в порту Находки Приморского края из-за долгов российскому экипажу в 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Он рассказал, что инспекторы ДВРО РПСМ совместно с помощником Находкинской транспортной прокуратуры и портовыми инспекторами посетили теплоход Winner, который стоял у причала морского торгового порта Находки под погрузкой пиломатериалов с назначением на порты Китая.
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"Истинный судовладелец и оператор судна - компания SV Invest LTD из Лондона, Великобритания. Экипаж 13 российских моряков. Мы попросили капитана предоставить нам платежные ведомости по выплате заработной плате членам экипажа судна за последние два месяца и индивидуальные контракты моряков. Ведомостей по заработной плате не оказалось", - сказал Суханов.
По его словам, моряки нанимались на работу через круинговое агентство ECO во Владивостоке. Индивидуальные контракты есть. Они подписаны от имени компании SV Invest LTD агентом по доверенности, но ни телефона, ни адреса этого агента нигде не указано, добавил собеседник. Проверяющие собрали моряков, чтобы выяснить, есть ли у кого-то долги по зарплате.
"Закончив проверку судна, представители портового контроля приняли решение задержать судно в порту Находки до полного погашения задолженности по заработной плате и устранение замечаний по техническому состоянию судна. Общая сумма долга - 2 миллиона рублей", - отметил Суханов.
Он добавил, что в контактах моряков не прописаны суммы страховых выплат на случай их гибели.
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ПроисшествияНаходкаПриморский крайНиколай СухановРоссийский профсоюз моряков
 
 
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