https://ria.ru/20241017/naemnik-1978533482.html

СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области

СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области - РИА Новости, 17.10.2024

СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области

Уголовное дело возбуждено против наемника из США Дэниела Бернарда Ребара, совершавшего преступления в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:23

2024-10-17T15:23

2024-10-17T15:23

специальная военная операция на украине

россия

сша

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против наемника из США Дэниела Бернарда Ребара, совершавшего преступления в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России. "Главным военным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении наемника из США... Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению. Американец заочно подозревается в совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство, незаконном пересечении госграницы РФ, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия к представителю власти, а также в совершении ряда иных преступлений. По данным следствия, Ребар принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России. Подчеркивается, что он и другие наемники, будучи вооруженными, используя взрывные устройства и военную технику, в начале сентября незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. "После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", - добавили в ГВСУ СК России.

https://ria.ru/20240911/naemnik-1972120398.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия