https://ria.ru/20241017/naemnik-1978533482.html
СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области
СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области - РИА Новости, 17.10.2024
СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области
Уголовное дело возбуждено против наемника из США Дэниела Бернарда Ребара, совершавшего преступления в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:23
2024-10-17T15:23
2024-10-17T15:23
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курская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против наемника из США Дэниела Бернарда Ребара, совершавшего преступления в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России. "Главным военным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении наемника из США... Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению. Американец заочно подозревается в совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство, незаконном пересечении госграницы РФ, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия к представителю власти, а также в совершении ряда иных преступлений. По данным следствия, Ребар принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России. Подчеркивается, что он и другие наемники, будучи вооруженными, используя взрывные устройства и военную технику, в начале сентября незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. "После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", - добавили в ГВСУ СК России.
https://ria.ru/20240911/naemnik-1972120398.html
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области
СК возбудил дело против наемника из США Ребара за преступления в Курской области
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против наемника из США Дэниела Бернарда Ребара, совершавшего преступления в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России.
"Главным военным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении наемника из США... Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению.
Американец заочно подозревается в совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство, незаконном пересечении госграницы РФ, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия к представителю власти, а также в совершении ряда иных преступлений.
По данным следствия, Ребар принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России. Подчеркивается, что он и другие наемники, будучи вооруженными, используя взрывные устройства и военную технику, в начале сентября незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область.
"После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", - добавили в ГВСУ СК России.