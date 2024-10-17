https://ria.ru/20241017/nabiullina-1978466475.html
Решение по ключевой ставке не предопределено, заявила Набиуллина
Решение по ключевой ставке не предопределено, заявила Набиуллина - РИА Новости, 17.10.2024
Решение по ключевой ставке не предопределено, заявила Набиуллина
Решение ЦБ РФ по ключевой ставке 25 октября не предопределено, будут рассмотрены новые данные; в целом же вышедший с последнего заседания совета директоров... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:19
2024-10-17T11:19
2024-10-17T11:42
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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СИРИУС, 17 окт - РИА Новости. Решение ЦБ РФ по ключевой ставке 25 октября не предопределено, будут рассмотрены новые данные; в целом же вышедший с последнего заседания совета директоров массив информации подтверждает те соображения, которые были у регулятора в сентябре, когда ставка была повышена, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам на брифинге по итогам форума Finopolis 2024."Мы весь комплекс факторов, данных - и вновь поступивших, будем рассматривать на следующей неделе, в пятницу будем принимать решение по ключевой ставке. И, безусловно, будем рассматривать как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке", - сказал Набиуллина."Конечно, текущая инфляция и динамика инфляционных ожиданий, и темпы роста кредитования, и внешние условия - они во многом подтверждают те соображения, которые были у нас в сентябре, когда мы повышали ключевую ставку. Еще раз - решение не предопределено, будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе", - добавила она.Накануне в среду были опубликованы итоги исследования инФОМа по заказу Банка России, в соответствии с которым инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в октябре выросли до 13,4% с 12,5% месяцем ранее.По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 14 октября составила 8,51% в годовом выражении. Министерство прогнозирует ее по итогам года на уровне 7,3%, Банк России - в коридоре 6,5-7% (хотя регулятор уже неоднократно говорил, что вероятно инфляция по итогам года превысит эти значения).ЦБ РФ в сентябре повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых, и глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ставки в октябре. А зампред Алексей Заботкин ранее на этой неделе подтвердил, что ЦБ по-прежнему допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании, которое намечено на 25 октября.
https://ria.ru/20240913/tsb-1972547973.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Решение по ключевой ставке не предопределено, заявила Набиуллина
Набиуллина: решение по ключевой ставке не предопределено
СИРИУС, 17 окт - РИА Новости. Решение ЦБ РФ по ключевой ставке 25 октября не предопределено, будут рассмотрены новые данные; в целом же вышедший с последнего заседания совета директоров массив информации подтверждает те соображения, которые были у регулятора в сентябре, когда ставка была повышена, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам на брифинге по итогам форума Finopolis 2024.
"Мы весь комплекс факторов, данных - и вновь поступивших, будем рассматривать на следующей неделе, в пятницу будем принимать решение по ключевой ставке. И, безусловно, будем рассматривать как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке", - сказал Набиуллина.
"Конечно, текущая инфляция и динамика инфляционных ожиданий, и темпы роста кредитования, и внешние условия - они во многом подтверждают те соображения, которые были у нас в сентябре, когда мы повышали ключевую ставку. Еще раз - решение не предопределено, будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе", - добавила она.
Накануне в среду были опубликованы итоги исследования инФОМа по заказу Банка России, в соответствии с которым инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в октябре выросли до 13,4% с 12,5% месяцем ранее.
По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 14 октября составила 8,51% в годовом выражении. Министерство прогнозирует ее по итогам года на уровне 7,3%, Банк России - в коридоре 6,5-7% (хотя регулятор уже неоднократно говорил, что вероятно инфляция по итогам года превысит эти значения).
ЦБ РФ в сентябре повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых, и глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ставки в октябре. А зампред Алексей Заботкин ранее на этой неделе подтвердил, что ЦБ по-прежнему допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании, которое намечено на 25 октября.