https://ria.ru/20241017/mvf-1978559350.html

В МВФ предупредили о вялом росте мировой экономики

В МВФ предупредили о вялом росте мировой экономики - РИА Новости, 17.10.2024

В МВФ предупредили о вялом росте мировой экономики

Рост мировой экономики в среднесрочной перспективе будет "вялым" и останется ниже, чем до пандемии, заявила директор-распорядитель Международного валютного... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T17:03

2024-10-17T17:03

2024-10-17T17:03

экономика

кристалина георгиева

мвф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Рост мировой экономики в среднесрочной перспективе будет "вялым" и останется ниже, чем до пандемии, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Прогнозируется, что среднесрочный рост будет вялым, не намного ниже, чем до пандемии, но и далеко не достаточно хорошим", - говорится в тексте ее выступления в МВФ в четверг. По словам главы международной организации, темпов роста мировой экономики будет недостаточно, чтобы побороть бедность, создать необходимое количество рабочих мест, а также обеспечить властям в мире нужный объем государственных доходов для значительного сокращения "тяжелой долговой нагрузки" и обеспечения нужного объема инвестиций. Георгиева добавила, что растущие в мире объемы государственного долга тревожат больше, чем до пандемии. МВФ допускает дальнейшее увеличение госдолга к ВВП в ближайшие годы еще на 20 процентных пунктов по сравнению с текущим уровнем. Ранее в МВФ предупредили, что мировой госдолг находится на очень высоком уровне. Ожидается, что в 2024 году показатель превысит 100 триллионов долларов (93% мирового ВВП) и продолжит расти до конца десятилетия, приблизившись к 2030 году к 100% ВВП.

https://ria.ru/20241015/sanktsii-1978064426.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, кристалина георгиева, мвф