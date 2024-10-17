https://ria.ru/20241017/muzykant-1978424476.html

СМИ: экс-участник One Direction Лиам Пейн найден мертвым в Буэнос-Айресе

СМИ: экс-участник One Direction Лиам Пейн найден мертвым в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 17.10.2024

СМИ: экс-участник One Direction Лиам Пейн найден мертвым в Буэнос-Айресе

Британский певец и экс-участник группы One Direction Лиам Пейн найден мёртвым в отеле Casa Sur в Буэнос-Айресе, сообщает газета La Nación. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T01:42

2024-10-17T01:42

2024-10-17T02:30

буэнос-айрес (город)

великобритания

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978424612_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_92aeeecbfbf022b3c1146ce7d5b803b4.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. Британский певец и экс-участник группы One Direction Лиам Пейн найден мёртвым в отеле Casa Sur в Буэнос-Айресе, сообщает газета La Nación. "Бывший певец One Direction 31-летний Лиам Пейн найден мёртвым в среду в отеле в Буэнос-Айресе. Он умер, упав с третьего этажа в столичном районе Палермо", — говорится в публикации. Полицейские приехали в отель после сообщения в службу 911 об агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков или алкоголя. Менеджер отеля вызвал полицию, когда услышал громкий шум на заднем дворе отеля.Полиция выясняет, произошло ли падение случайно или речь идёт о самоубийстве, отмечает газета. Также сообщается, что за полчаса до трагедии певец опубликовал в социальной сети Snapchat серию фотографий со своей девушкой. "Прекрасный день в Аргентине", — сказал он в одном из видеороликов, записанных за несколько дней до этой среды.

буэнос-айрес (город)

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

буэнос-айрес (город), великобритания