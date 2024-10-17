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СМИ: экс-участник One Direction Лиам Пейн найден мертвым в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 17.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:42 17.10.2024 (обновлено: 02:30 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/muzykant-1978424476.html
СМИ: экс-участник One Direction Лиам Пейн найден мертвым в Буэнос-Айресе
СМИ: экс-участник One Direction Лиам Пейн найден мертвым в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 17.10.2024
СМИ: экс-участник One Direction Лиам Пейн найден мертвым в Буэнос-Айресе
Британский певец и экс-участник группы One Direction Лиам Пейн найден мёртвым в отеле Casa Sur в Буэнос-Айресе, сообщает газета La Nación. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T01:42
2024-10-17T02:30
буэнос-айрес (город)
великобритания
культура
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. Британский певец и экс-участник группы One Direction Лиам Пейн найден мёртвым в отеле Casa Sur в Буэнос-Айресе, сообщает газета La Nación. "Бывший певец One Direction 31-летний Лиам Пейн найден мёртвым в среду в отеле в Буэнос-Айресе. Он умер, упав с третьего этажа в столичном районе Палермо", — говорится в публикации. Полицейские приехали в отель после сообщения в службу 911 об агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков или алкоголя. Менеджер отеля вызвал полицию, когда услышал громкий шум на заднем дворе отеля.Полиция выясняет, произошло ли падение случайно или речь идёт о самоубийстве, отмечает газета. Также сообщается, что за полчаса до трагедии певец опубликовал в социальной сети Snapchat серию фотографий со своей девушкой. "Прекрасный день в Аргентине", — сказал он в одном из видеороликов, записанных за несколько дней до этой среды.
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буэнос-айрес (город), великобритания
Буэнос-Айрес (город), Великобритания, Культура
СМИ: экс-участник One Direction Лиам Пейн найден мертвым в Буэнос-Айресе

La Nación: экс-солист One Direction Лиам Пейн умер, упав с третьего этажа отеля

© Vianney Le CaerПевец Лиам Пейн из британской группы One Direction
Певец Лиам Пейн из британской группы One Direction - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Vianney Le Caer
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. Британский певец и экс-участник группы One Direction Лиам Пейн найден мёртвым в отеле Casa Sur в Буэнос-Айресе, сообщает газета La Nación.
"Бывший певец One Direction 31-летний Лиам Пейн найден мёртвым в среду в отеле в Буэнос-Айресе. Он умер, упав с третьего этажа в столичном районе Палермо", — говорится в публикации.
Полицейские приехали в отель после сообщения в службу 911 об агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков или алкоголя. Менеджер отеля вызвал полицию, когда услышал громкий шум на заднем дворе отеля.
Полиция выясняет, произошло ли падение случайно или речь идёт о самоубийстве, отмечает газета. Также сообщается, что за полчаса до трагедии певец опубликовал в социальной сети Snapchat серию фотографий со своей девушкой.
"Прекрасный день в Аргентине", — сказал он в одном из видеороликов, записанных за несколько дней до этой среды.
 
КультураБуэнос-Айрес (город)Великобритания
 
 
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