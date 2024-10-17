https://ria.ru/20241017/murashko-1978426663.html

Мурашко сообщил о мерах снижения потребления алкоголя и табака в нацпроекте

Мурашко сообщил о мерах снижения потребления алкоголя и табака в нацпроекте - РИА Новости, 17.10.2024

Мурашко сообщил о мерах снижения потребления алкоголя и табака в нацпроекте

Мероприятия по снижению потребления алкоголя и табака планируется реализовать в рамках нового национального проекта, заявил РИА Новости министр здравоохранения... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T02:50

2024-10-17T02:50

2024-10-17T03:12

общество

россия

михаил мурашко

алкоголь

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мероприятия по снижению потребления алкоголя и табака планируется реализовать в рамках нового национального проекта, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Да, у нас запланированы мероприятия, в том числе с участием других федеральных органов исполнительной власти", - сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее министр сообщал, что достичь показателя в 78 лет по ожидаемой продолжительности жизни в России только медицинскими мероприятиями нельзя, необходим комплекс мер, в том числе по сокращению потребления алкоголя и табачной продукции.

https://ria.ru/20241015/tseny--1978229258.html

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2024

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общество, россия, михаил мурашко, алкоголь, здоровье - общество