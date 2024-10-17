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Мурашко сообщил о мерах снижения потребления алкоголя и табака в нацпроекте - РИА Новости, 17.10.2024
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02:50 17.10.2024 (обновлено: 03:12 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/murashko-1978426663.html
Мурашко сообщил о мерах снижения потребления алкоголя и табака в нацпроекте
Мурашко сообщил о мерах снижения потребления алкоголя и табака в нацпроекте - РИА Новости, 17.10.2024
Мурашко сообщил о мерах снижения потребления алкоголя и табака в нацпроекте
Мероприятия по снижению потребления алкоголя и табака планируется реализовать в рамках нового национального проекта, заявил РИА Новости министр здравоохранения... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T02:50
2024-10-17T03:12
общество
россия
михаил мурашко
алкоголь
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мероприятия по снижению потребления алкоголя и табака планируется реализовать в рамках нового национального проекта, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Да, у нас запланированы мероприятия, в том числе с участием других федеральных органов исполнительной власти", - сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее министр сообщал, что достичь показателя в 78 лет по ожидаемой продолжительности жизни в России только медицинскими мероприятиями нельзя, необходим комплекс мер, в том числе по сокращению потребления алкоголя и табачной продукции.
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общество, россия, михаил мурашко, алкоголь, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Алкоголь, Здоровье - Общество
Мурашко сообщил о мерах снижения потребления алкоголя и табака в нацпроекте

Мурашко: в нацпроекте предусмотрены меры снижения потребления алкоголя и табака

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мероприятия по снижению потребления алкоголя и табака планируется реализовать в рамках нового национального проекта, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Да, у нас запланированы мероприятия, в том числе с участием других федеральных органов исполнительной власти", - сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос.
Здание Министерства финансов России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
15 октября, 20:58
Ранее министр сообщал, что достичь показателя в 78 лет по ожидаемой продолжительности жизни в России только медицинскими мероприятиями нельзя, необходим комплекс мер, в том числе по сокращению потребления алкоголя и табачной продукции.
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоАлкогольЗдоровье - Общество
 
 
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