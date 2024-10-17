https://ria.ru/20241017/msp-1978467990.html

Росэксимбанк расширил возможности возврата НДС для МСП

Росэксимбанк расширил возможности возврата НДС для МСП - РИА Новости, 17.10.2024

Росэксимбанк расширил возможности возврата НДС для МСП

Росэксимбанк (входит в группу РЭЦ) расширил возможности возврата налога на добавленную стоимость (НДС) для малых и средних предприятий (МСП) на платформе "Мой... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:25

2024-10-17T11:25

2024-10-17T11:25

росэксимбанк

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Росэксимбанк (входит в группу РЭЦ) расширил возможности возврата налога на добавленную стоимость (НДС) для малых и средних предприятий (МСП) на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Эти изменения стали возможны благодаря внесению существенных коррективов во внутренние механизмы и условия доступа к гарантии, что позволяет увеличить число экспортеров, которые могут воспользоваться данным продуктом. В результате количество обращений со стороны МСП за этой гарантией растет на треть ежегодно", - говорится в сообщении.Средняя сумма возмещенного НДС традиционно колеблется в диапазоне от 5 до 7 миллионов рублей, и с ростом числа обращений этот показатель остается стабильным. Минимальные суммы возмещения находятся на уровне примерно 400 тысяч рублей, что делает программу доступной для широкого круга не только малых и средних, но и микро-предприятий.РЭЦ уточняет, что полгода назад Росэксимбанк кардинально изменил свою ценовую политику в отношении гарантий для МСП. Теперь независимо от суммы гарантии ее цена фиксирована и составляет всего 5 тысяч рублей. Это нововведение позволяет экспортерам не дожидаться завершения расчетов бухгалтерии для определения точной суммы возмещаемого НДС и, соответственно, суммы гарантии, что значительно упрощает процесс получения."Мы активно работаем с обратной связью, получаемой от экспортеров. Результатом этой работы стало еще одно важное нововведение: теперь для гарантий до 5 миллионов рублей не требуется предоставление поручительств. Ключевым технологическим новшеством стало введение рамочного соглашения. Клиентам достаточно один раз предоставить минимальный пакет документов, после чего в течение срока действия соглашения им нужно лишь направить заявку в банк через личный кабинет на платформе "Мой экспорт" и оплатить комиссию. Все хлопоты по направлению электронной гарантии в соответствующую отделение Федеральной налоговой службы банк берет на себя", - рассказал зампред правления Росэксимбанка Роман Смагин.Кроме того, улучшения коснулись интерфейса сервиса по возврату НДС на платформе "Мой экспорт": количество шагов для получения услуги значительно сокращено, а экранные формы стали более удобными и понятными, увеличена скорость работы сервиса.В ближайших планах - расширение действия предложения по гарантии возврата НДС для МСП на сегмент индивидуальных предпринимателей. По оценкам разработчиков, это изменение позволит сделать гарантию доступной дополнительно для 20-30 тысяч экспортеров, работающих как ИП. Также ожидается дальнейшее ускорение работы сервиса на платформе "Мой экспорт". В рамках нового механизма рамочного соглашения планируется сократить срок выпуска гарантий до "день-в-день".Услуга "Гарантия. Возврат НДС для МСП" на платформе "Мой экспорт" разработана специально для экспортеров сегмента МСП, стремящихся получить компенсацию своих расходов на НДС. Возмещение НДС предусмотрено Налоговым кодексом РФ и позволяет экспортерам вернуть в оборот значительные суммы ранее уплаченного налога. С применением гарантии деньги поступят на счет экспортера уже через 10-12 рабочих дней после подачи декларации, что делает процесс возврата НДС более быстрым и эффективным.

https://ria.ru/20240930/rets--1975433651.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

росэксимбанк, экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)