https://ria.ru/20241017/most-1978535050.html

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 17.10.2024

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Крымский мост временно закрыли для транспорта, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на переправе. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:26

2024-10-17T15:26

2024-10-17T18:48

безопасность

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Крымский мост временно закрыли для транспорта, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на переправе. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в публикации. Причины перекрытия не называются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Украинские войска постоянно пытаются атаковать Крымский мост ракетами и дважды устраивали там теракты. Первый произошел утром 8 октября 2022 года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, их восстановили к декабрю.В ночь на 17 июля 2023-го Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Получила повреждения автомобильная часть моста, двустороннее движение восстановили осенью.Как отмечал президент Владимир Путин, взрывами на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.

https://ria.ru/20241017/trevoga-1978532965.html

https://ria.ru/20240904/dzhonson-1970431074.html

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безопасность, крымский мост