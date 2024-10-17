На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Крымский мост временно закрыли для транспорта, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на переправе.
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в публикации.
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Причины перекрытия не называются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Украинские войска постоянно пытаются атаковать Крымский мост ракетами и дважды устраивали там теракты. Первый произошел утром 8 октября 2022 года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, их восстановили к декабрю.
В ночь на 17 июля 2023-го Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Получила повреждения автомобильная часть моста, двустороннее движение восстановили осенью.
Как отмечал президент Владимир Путин, взрывами на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
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