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Следствие попросит об аресте фигуранта дела о подрыве машины в Москве
Следствие попросит об аресте фигуранта дела о подрыве машины в Москве - РИА Новости, 17.10.2024
Следствие попросит об аресте фигуранта дела о подрыве машины в Москве
Следствие в четверг попросит об аресте фигуранта дела о подрыве машины на юго-западе Москвы, ему предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:11
2024-10-17T12:11
2024-10-17T12:11
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следствие в четверг попросит об аресте фигуранта дела о подрыве машины на юго-западе Москвы, ему предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России. "Следователями столичного СК предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе Москвы. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК. Поздно вечером того же дня был задержан Виталий Слободяник - бизнес-партнер Виктора Михачева, чей автомобиль подорвали. Дома у подозреваемого нашли схрон оружия. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве принадлежащего бизнесмену внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предположительно, это была граната.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие попросит об аресте фигуранта дела о подрыве машины в Москве
СК попросит арестовать фигуранта дела о подрыве машины на юго-западе Москвы
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следствие в четверг попросит об аресте фигуранта дела о подрыве машины на юго-западе Москвы, ему предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.
"Следователями столичного СК предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе Москвы. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.
Поздно вечером того же дня был задержан Виталий Слободяник - бизнес-партнер Виктора Михачева, чей автомобиль подорвали. Дома у подозреваемого нашли схрон оружия.
Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве принадлежащего бизнесмену внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предположительно, это была граната.