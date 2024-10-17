https://ria.ru/20241017/moskva-1978451926.html

На юге Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

На юге Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 17.10.2024

На юге Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Дальний" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T09:47

2024-10-17T09:47

2024-10-17T09:47

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Дальний" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Провели модернизацию газорегуляторного пункта "Дальний", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Донской и Якиманка", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в связи с длительной работой оборудования было принято решение о его модернизации. Работы были проведены в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. "В рамках проекта устаревшие системы заменили на новое современное оборудование, изготовленное из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. В ходе работ дополнительно обновили систему подводящих газопроводов и распределительных сетей", - уточнил Бирюков. Он подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

https://ria.ru/20241015/moskva-1978096490.html

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, москва