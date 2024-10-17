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На юге Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 17.10.2024
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На юге Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
На юге Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 17.10.2024
На юге Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Дальний" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T09:47
2024-10-17T09:47
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Дальний" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Провели модернизацию газорегуляторного пункта "Дальний", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Донской и Якиманка", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в связи с длительной работой оборудования было принято решение о его модернизации. Работы были проведены в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. "В рамках проекта устаревшие системы заменили на новое современное оборудование, изготовленное из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. В ходе работ дополнительно обновили систему подводящих газопроводов и распределительных сетей", - уточнил Бирюков. Он подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
https://ria.ru/20241015/moskva-1978096490.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Общество, Москва
На юге Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

Бирюков: на юге Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт "Дальний"

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкНа территории газорегуляторного пункта (ГРП)
На территории газорегуляторного пункта (ГРП) - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
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На территории газорегуляторного пункта (ГРП). Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Дальний" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Провели модернизацию газорегуляторного пункта "Дальний", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Донской и Якиманка", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что в связи с длительной работой оборудования было принято решение о его модернизации. Работы были проведены в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта устаревшие системы заменили на новое современное оборудование, изготовленное из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. В ходе работ дополнительно обновили систему подводящих газопроводов и распределительных сетей", - уточнил Бирюков.
Он подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
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