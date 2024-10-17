https://ria.ru/20241017/moskva-1978443782.html

В Москве разработают сервисы для прогнозирования инфаркта и инсульта

В Москве разработают сервисы для прогнозирования инфаркта и инсульта - РИА Новости, 17.10.2024

В Москве разработают сервисы для прогнозирования инфаркта и инсульта

Сейчас идет разработка сервисов, которые смогут прогнозировать вероятность развития у пациентов инфаркта и инсульта в краткосрочной перспективе, сообщила РИА... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T08:44

2024-10-17T08:44

2024-10-17T08:44

общество

москва

анастасия ракова

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СИРИУС, 17 окт - РИА Новости. Сейчас идет разработка сервисов, которые смогут прогнозировать вероятность развития у пациентов инфаркта и инсульта в краткосрочной перспективе, сообщила РИА Новости заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis. "Мы постоянно ищем и внедряем различные разработки для проактивного выявления рисков наличия заболеваний. Например, сейчас совместно с двумя крупнейшими госкомпаниями мы пытаемся разработать сервисы, которые смогут прогнозировать вероятность развития у пациентов инфаркта и инсульта в краткосрочной перспективе", - рассказала Ракова. Она отметила, что инфаркт и инсульт представляют собой серьезные угрозы. Если своевременно выявить риски их развития и принять меры, то возможно предотвратить или как минимум значительно отсрочить наступление болезни, рассказала она. "В целом в Москве развитие здравоохранения идет по пути максимального внимания к конкретному пациенту. На основе медицинской истории, данных об образе жизни, формируется цифровой двойник пациента. Это уже сейчас позволяет нам перейти от всеобщей унификации к персонализированному здравоохранению", - сообщила заммэра. Ракова уточнила, что в столице работают над тем, чтобы помощники с искусственным интеллектом в будущем могли формировать необходимый набор профилактических мер и обследований индивидуально для каждого. "Назначения, не исходя из установленных стандартов, а индивидуальные, в том числе учитывая резистентность к лекарствам, аллергоанамнез и другие важные особенности", - пояснила вице-мэр. Она добавила, что в результате анализа электронных медкарт специалисты часто замечают, что иногда пациенты из-за занятости не доводят свое лечение до конца. Они обращаются с жалобой, начинают диагностику, но не доходят до врача за окончательным диагнозом и назначением терапии. Такие люди возвращаются к специалисту уже после очередного рецидива или следующего обострения заболевания, которые приводят еще к более серьезному ухудшению состояния пациента. "Поэтому сейчас мы работаем в том числе над возможностью ставить диагноз, даже если пациент не придет к врачу, на основании данных электронной медкарты, данных протоколов, осмотров, инструментальной и лабораторной диагностики. Это позволит нам вовремя выявлять уже имеющие заболевания у пациентов, проактивно вызывать на прием для назначения необходимой терапии, чтобы стабилизировать состояние и взять под контроль развитие осложнений", - рассказала вице-мэр. Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.

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https://rsport.ria.ru/20240717/vred-i-polza-limona-1959979446.html

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общество, москва, анастасия ракова