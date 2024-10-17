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Москалькова обратилась в ООН с требованием соблюдать Женевскую конвенцию - РИА Новости, 17.10.2024
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17:48 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/moskalkova-1978570652.html
Москалькова обратилась в ООН с требованием соблюдать Женевскую конвенцию
Москалькова обратилась в ООН с требованием соблюдать Женевскую конвенцию - РИА Новости, 17.10.2024
Москалькова обратилась в ООН с требованием соблюдать Женевскую конвенцию
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, Верховному комиссару ООН по правам РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:48
2024-10-17T17:48
в мире
россия
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
оон
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, Верховному комиссару ООН по правам человека, в Международной Комитет Красного Креста с требованием о соблюдении положений Женевской конвенции, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека. Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что к ней поступило обращение от матери российского военного. Ее сына в плену пытали электрошокером, по видеозвонку показывали это ей и требовали предоставить ВСУ информацию о личном составе Росгвардии взамен на обещание сохранить его жизнь. Федеральный омбудсмен отметила, что за это предусмотрена индивидуальная уголовная ответственность. "Украинские военные продолжают совершать преступления, нарушающие нормы международного гуманитарного права… Обратилась к украинскому омбудсмену, Верховному комиссару ООН по правам человека, в Международной Комитет Красного Креста, а также в Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предупреждению пыток с требованием о соблюдении положений Женевской конвенции, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека", - заявила уполномоченный.
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в мире, россия, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, оон, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В мире, Россия, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, ООН, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Москалькова обратилась в ООН с требованием соблюдать Женевскую конвенцию

Москалькова обратилась к Лубинцу с требованием соблюдать Женевскую конвенцию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, Верховному комиссару ООН по правам человека, в Международной Комитет Красного Креста с требованием о соблюдении положений Женевской конвенции, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.
Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что к ней поступило обращение от матери российского военного. Ее сына в плену пытали электрошокером, по видеозвонку показывали это ей и требовали предоставить ВСУ информацию о личном составе Росгвардии взамен на обещание сохранить его жизнь. Федеральный омбудсмен отметила, что за это предусмотрена индивидуальная уголовная ответственность.
"Украинские военные продолжают совершать преступления, нарушающие нормы международного гуманитарного права… Обратилась к украинскому омбудсмену, Верховному комиссару ООН по правам человека, в Международной Комитет Красного Креста, а также в Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предупреждению пыток с требованием о соблюдении положений Женевской конвенции, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека", - заявила уполномоченный.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Москалькова опубликовала список пленных ВСУ, готовых вернуться на Украину
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В миреРоссияТатьяна МоскальковаДмитрий ЛубинецООНВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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