https://ria.ru/20241017/moskalkova-1978570652.html

Москалькова обратилась в ООН с требованием соблюдать Женевскую конвенцию

Москалькова обратилась в ООН с требованием соблюдать Женевскую конвенцию - РИА Новости, 17.10.2024

Москалькова обратилась в ООН с требованием соблюдать Женевскую конвенцию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, Верховному комиссару ООН по правам РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T17:48

2024-10-17T17:48

2024-10-17T17:48

в мире

россия

татьяна москалькова

дмитрий лубинец

оон

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, Верховному комиссару ООН по правам человека, в Международной Комитет Красного Креста с требованием о соблюдении положений Женевской конвенции, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека. Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что к ней поступило обращение от матери российского военного. Ее сына в плену пытали электрошокером, по видеозвонку показывали это ей и требовали предоставить ВСУ информацию о личном составе Росгвардии взамен на обещание сохранить его жизнь. Федеральный омбудсмен отметила, что за это предусмотрена индивидуальная уголовная ответственность. "Украинские военные продолжают совершать преступления, нарушающие нормы международного гуманитарного права… Обратилась к украинскому омбудсмену, Верховному комиссару ООН по правам человека, в Международной Комитет Красного Креста, а также в Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предупреждению пыток с требованием о соблюдении положений Женевской конвенции, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека", - заявила уполномоченный.

https://ria.ru/20240614/plennye-1952967673.html

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в мире, россия, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, оон, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)