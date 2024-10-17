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Власти ПМР пообещали принять меры по контролю за выборами в Молдавии - РИА Новости, 17.10.2024
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19:48 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978598543.html
Власти ПМР пообещали принять меры по контролю за выборами в Молдавии
Власти ПМР пообещали принять меры по контролю за выборами в Молдавии - РИА Новости, 17.10.2024
Власти ПМР пообещали принять меры по контролю за выборами в Молдавии
Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики пообещали принять меры по недопущению инцидентов во время президентских выборов в Молдавии, заявил в... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T19:48
2024-10-17T19:48
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
бендеры
олег беляков
вадим красносельский
объединенная контрольная комиссия (окк)
евросоюз
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ТИРАСПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики пообещали принять меры по недопущению инцидентов во время президентских выборов в Молдавии, заявил в четверг сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. Как ранее сообщила молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии, голосование будет организовано в том числе в населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности, находящейся под контролем миротворцев. Речь идет, в частности, о таких селах, как Вадул-луй-Водэ, Варница, Копанка, Хаджимус и Хырбовец в окрестностях города Бендеры, а также Дороцкое, Кочиеры, Кошница, Криуляны в окрестностях Дубоссар. "Констатируем готовность приднестровской составляющей в Объединённой контрольной комиссии предпринять меры по защите прав и свобод граждан и по недопущению и пресечению инцидентов в Зоне безопасности 20 октября 2024 года", - говорится в обращении. Вместе с тем делегация Приднестровья в ОКК призвала молдавскую сторону приложить надлежащие усилия для недопущения рецидивов проявления агрессии и угроз личной безопасности приднестровцам, выразившим желание принять участие в голосовании. Как заявил на этой неделе глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский, власти Приднестровья не будут препятствовать участию граждан в президентских выборах в Молдавии и референдуме о евроинтеграции. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20241017/evrosoyuz-1978543972.html
https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978441181.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, бендеры, олег беляков, вадим красносельский, объединенная контрольная комиссия (окк), евросоюз
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Бендеры, Олег Беляков, Вадим Красносельский, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), Евросоюз
Власти ПМР пообещали принять меры по контролю за выборами в Молдавии

Сопредседатель ОКК Беляков: ПМР примет меры по контролю за выборами в Молдавии

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид города Тирасполь
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики пообещали принять меры по недопущению инцидентов во время президентских выборов в Молдавии, заявил в четверг сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. Как ранее сообщила молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии, голосование будет организовано в том числе в населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности, находящейся под контролем миротворцев. Речь идет, в частности, о таких селах, как Вадул-луй-Водэ, Варница, Копанка, Хаджимус и Хырбовец в окрестностях города Бендеры, а также Дороцкое, Кочиеры, Кошница, Криуляны в окрестностях Дубоссар.
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Кандидат в президенты Молдавии заявил о желании ЕС загнать страну в долги
Вчера, 16:53
"Констатируем готовность приднестровской составляющей в Объединённой контрольной комиссии предпринять меры по защите прав и свобод граждан и по недопущению и пресечению инцидентов в Зоне безопасности 20 октября 2024 года", - говорится в обращении.
Вместе с тем делегация Приднестровья в ОКК призвала молдавскую сторону приложить надлежащие усилия для недопущения рецидивов проявления агрессии и угроз личной безопасности приднестровцам, выразившим желание принять участие в голосовании.
Как заявил на этой неделе глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский, власти Приднестровья не будут препятствовать участию граждан в президентских выборах в Молдавии и референдуме о евроинтеграции.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Кандидат в президенты Молдавии назвал ключ к решению конфликта с ПМР
Вчера, 08:21
 
В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаБендерыОлег БеляковВадим КрасносельскийОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)Евросоюз
 
 
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