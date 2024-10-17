https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978598543.html

Власти ПМР пообещали принять меры по контролю за выборами в Молдавии

Власти ПМР пообещали принять меры по контролю за выборами в Молдавии - РИА Новости, 17.10.2024

Власти ПМР пообещали принять меры по контролю за выборами в Молдавии

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики пообещали принять меры по недопущению инцидентов во время президентских выборов в Молдавии, заявил в... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T19:48

2024-10-17T19:48

2024-10-17T19:48

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

бендеры

олег беляков

вадим красносельский

объединенная контрольная комиссия (окк)

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452963_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5c15b600e48d8f96e785fe4bee215cff.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики пообещали принять меры по недопущению инцидентов во время президентских выборов в Молдавии, заявил в четверг сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. Как ранее сообщила молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии, голосование будет организовано в том числе в населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности, находящейся под контролем миротворцев. Речь идет, в частности, о таких селах, как Вадул-луй-Водэ, Варница, Копанка, Хаджимус и Хырбовец в окрестностях города Бендеры, а также Дороцкое, Кочиеры, Кошница, Криуляны в окрестностях Дубоссар. "Констатируем готовность приднестровской составляющей в Объединённой контрольной комиссии предпринять меры по защите прав и свобод граждан и по недопущению и пресечению инцидентов в Зоне безопасности 20 октября 2024 года", - говорится в обращении. Вместе с тем делегация Приднестровья в ОКК призвала молдавскую сторону приложить надлежащие усилия для недопущения рецидивов проявления агрессии и угроз личной безопасности приднестровцам, выразившим желание принять участие в голосовании. Как заявил на этой неделе глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский, власти Приднестровья не будут препятствовать участию граждан в президентских выборах в Молдавии и референдуме о евроинтеграции. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241017/evrosoyuz-1978543972.html

https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978441181.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

бендеры

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, бендеры, олег беляков, вадим красносельский, объединенная контрольная комиссия (окк), евросоюз