https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978484051.html

Молдавия не может рвать отношения с соседями, заявил кандидат в президенты

Молдавия не может рвать отношения с соседями, заявил кандидат в президенты - РИА Новости, 17.10.2024

Молдавия не может рвать отношения с соседями, заявил кандидат в президенты

Баллотирующийся на пост президента Молдавии Александр Стояногло заявил в эфире телеканала Exclusiv, что республика не может разрывать отношения с восточными... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:42

2024-10-17T12:42

2024-10-17T12:42

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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Баллотирующийся на пост президента Молдавии Александр Стояногло заявил в эфире телеканала Exclusiv, что республика не может разрывать отношения с восточными соседями, а евроинтеграция должна учитывать интересы страны. "Евроинтеграция не должна строиться на противостоянии с кем-либо. Я считаю, что она должна исходить исключительно из интересов Молдавии. Мы не можем разрывать отношения с восточными соседями — это утопия. Весь мир развивается по принципу "открытых дверей", и чем больше у нас таких "дверей", тем больше возможностей будет у наших граждан использовать все ресурсы — и те, что у нас уже есть, и те, которые мы сможем открыть в будущем", - заявил Стояногло. По его словам, республике не нужна евроинтеграция "любой ценой", если расплачиваться за нее придется, например, продажей земли иностранцам. "Я за такую евроинтеграцию, которая позволит повысить уровень жизни, сделает нашу страну более технологичной и привлекательной как для инвесторов, так и для населения", - добавил Стояногло. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, илан шор, игорь додон, василий тарлев, евросоюз