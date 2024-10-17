Молдавская оппозиция назвала евроинтеграцию разочарованием
Молдавская оппозиция: евроинтеграция за 20 лет принесла только разочарование
Кишинев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Процесс евроинтеграции, который длится в Молдавии уже более 20 лет, принес республике только разочарование, считают в оппозиционной партии "Возрождение".
"Двадцать один год ложных надежд: Европа принесла Молдавии только разочарование. 21 год мы идем в Европейский союз, но за это время в Молдавии не было построено ни одной школы, детского сада, дома культуры, завода или комбината, которые бы могли стать гордостью страны. Это и есть наш путь в Европу?" - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале партии.
Оппозиция отмечает, что при "самом европейском" президенте сама Майя Санду и ее партия "Действие и солидарность" перестали притворяться демократами.
"Власть Санду и ПДС закрыли 15 телеканалов и более 100 СМИ. Они не стесняются снимать партии с выборов за день до голосования, сажать своих политических оппонентов в тюрьму. Экономика уничтожена: самая высокая инфляция в Европе, цены бьют рекорды. Дешевле стало покупать продукты в Украине и Румынии. 20 октября мы с вами должны сделать выбор. Приходите на выборы, голосуйте против референдума и против Майи Санду", - призывает партия "Возрождение".
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.