https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978483656.html

Молдавская оппозиция назвала евроинтеграцию разочарованием

Молдавская оппозиция назвала евроинтеграцию разочарованием - РИА Новости, 17.10.2024

Молдавская оппозиция назвала евроинтеграцию разочарованием

Процесс евроинтеграции, который длится в Молдавии уже более 20 лет, принес республике только разочарование, считают в оппозиционной партии "Возрождение". РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:40

2024-10-17T12:40

2024-10-17T12:40

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европа

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илан шор

игорь додон

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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Процесс евроинтеграции, который длится в Молдавии уже более 20 лет, принес республике только разочарование, считают в оппозиционной партии "Возрождение". "Двадцать один год ложных надежд: Европа принесла Молдавии только разочарование. 21 год мы идем в Европейский союз, но за это время в Молдавии не было построено ни одной школы, детского сада, дома культуры, завода или комбината, которые бы могли стать гордостью страны. Это и есть наш путь в Европу?" - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале партии. Оппозиция отмечает, что при "самом европейском" президенте сама Майя Санду и ее партия "Действие и солидарность" перестали притворяться демократами. "Власть Санду и ПДС закрыли 15 телеканалов и более 100 СМИ. Они не стесняются снимать партии с выборов за день до голосования, сажать своих политических оппонентов в тюрьму. Экономика уничтожена: самая высокая инфляция в Европе, цены бьют рекорды. Дешевле стало покупать продукты в Украине и Румынии. 20 октября мы с вами должны сделать выбор. Приходите на выборы, голосуйте против референдума и против Майи Санду", - призывает партия "Возрождение". Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20241017/moldavija-1978451034.html

https://ria.ru/20241017/sandu-1978466301.html

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в мире, молдавия, европа, украина, майя санду, илан шор, игорь додон, возрождение