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Кандидат в президенты Молдавии назвал ключ к решению конфликта с ПМР - РИА Новости, 17.10.2024
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08:21 17.10.2024 (обновлено: 09:19 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978441181.html
Кандидат в президенты Молдавии назвал ключ к решению конфликта с ПМР
Кандидат в президенты Молдавии назвал ключ к решению конфликта с ПМР - РИА Новости, 17.10.2024
Кандидат в президенты Молдавии назвал ключ к решению конфликта с ПМР
Бывший премьер-министр Молдавии, кандидат в президенты республики Василий Тарлев заявил РИА Новости, что у него есть план решения приднестровского конфликта,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T08:21
2024-10-17T09:19
кишинев
в мире
молдавия
ссср
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ион кику
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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, кандидат в президенты республики Василий Тарлев заявил РИА Новости, что у него есть план решения приднестровского конфликта, главный ключ - в Кишиневе."Главный ключ в разрешении приднестровского конфликта - в Кишиневе. Если власть в Кишиневе будет иметь политическую волю, желание для разрешения этого вопроса, его можно разрешить очень быстро. Никогда не решится вопрос конфликта с позиции силы, что начальник только в Кишиневе, а остальные - никто. Должен быть диалог, должны слушать, видеть, понимать друг друга и найти точки соприкосновения. Я знаю, как", - сказал Тарлев.Он подчеркнул, что Приднестровский регион - это часть Молдавии."И мы знаем, что там живут наши братья, наши сестры, граждане нашей страны. Мы одной веры, у нас все традиции общие, мы обязаны жить вместе. У меня есть конкретный план по регулированию приднестровского конфликта мирным путем. Но не время открывать скобки в предвыборную кампанию", - пояснил политик.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо Тарлева, это действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьер Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241017/tarlev-1978428737.html
https://ria.ru/20241017/bloki-1978434051.html
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кишинев, в мире, молдавия, ссср, андрей нэстасе, ион кику, наша партия, евросоюз, майя санду
Кишинев, В мире, Молдавия, СССР, Андрей Нэстасе, Ион Кику, Наша партия, Евросоюз, Майя Санду
Кандидат в президенты Молдавии назвал ключ к решению конфликта с ПМР

Кандидат в президенты Молдавии назвал Кишинев ключом к решению конфликта с ПМР

© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, кандидат в президенты республики Василий Тарлев заявил РИА Новости, что у него есть план решения приднестровского конфликта, главный ключ - в Кишиневе.
"Главный ключ в разрешении приднестровского конфликта - в Кишиневе. Если власть в Кишиневе будет иметь политическую волю, желание для разрешения этого вопроса, его можно разрешить очень быстро. Никогда не решится вопрос конфликта с позиции силы, что начальник только в Кишиневе, а остальные - никто. Должен быть диалог, должны слушать, видеть, понимать друг друга и найти точки соприкосновения. Я знаю, как", - сказал Тарлев.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Он подчеркнул, что Приднестровский регион - это часть Молдавии.
"И мы знаем, что там живут наши братья, наши сестры, граждане нашей страны. Мы одной веры, у нас все традиции общие, мы обязаны жить вместе. У меня есть конкретный план по регулированию приднестровского конфликта мирным путем. Но не время открывать скобки в предвыборную кампанию", - пояснил политик.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо Тарлева, это действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьер Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Кандидат в президенты назвал уход Молдавии с российского рынка диверсией
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