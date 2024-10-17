Кандидат в президенты Молдавии назвал ключ к решению конфликта с ПМР
Кандидат в президенты Молдавии назвал Кишинев ключом к решению конфликта с ПМР
© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, кандидат в президенты республики Василий Тарлев заявил РИА Новости, что у него есть план решения приднестровского конфликта, главный ключ - в Кишиневе.
"Главный ключ в разрешении приднестровского конфликта - в Кишиневе. Если власть в Кишиневе будет иметь политическую волю, желание для разрешения этого вопроса, его можно разрешить очень быстро. Никогда не решится вопрос конфликта с позиции силы, что начальник только в Кишиневе, а остальные - никто. Должен быть диалог, должны слушать, видеть, понимать друг друга и найти точки соприкосновения. Я знаю, как", - сказал Тарлев.
Он подчеркнул, что Приднестровский регион - это часть Молдавии.
"И мы знаем, что там живут наши братья, наши сестры, граждане нашей страны. Мы одной веры, у нас все традиции общие, мы обязаны жить вместе. У меня есть конкретный план по регулированию приднестровского конфликта мирным путем. Но не время открывать скобки в предвыборную кампанию", - пояснил политик.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо Тарлева, это действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьер Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.