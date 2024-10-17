https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978439982.html

Кандидат в президенты назвал уход Молдавии с российского рынка диверсией

Кандидат в президенты назвал уход Молдавии с российского рынка диверсией - РИА Новости, 17.10.2024

Кандидат в президенты назвал уход Молдавии с российского рынка диверсией

Уход Молдавии с российского рынка — это диверсия, стратегическая и тактическая ошибка, заявил РИА Новости бывший премьер-министр республики Василий Тарлев,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T07:55

2024-10-17T07:55

2024-10-17T09:36

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КИШИНЕВ, 17 окт — РИА Новости. Уход Молдавии с российского рынка — это диверсия, стратегическая и тактическая ошибка, заявил РИА Новости бывший премьер-министр республики Василий Тарлев, баллотирующийся в президенты."Российский рынок был самым большим для наших поставок. Сейчас тяжело на нем найти бутылку молдавского вина, но продают французские, итальянские, немецкие, чешские, те, которые воюют с Россией, а заставляют Молдавию прервать отношения с Россией. Они обманули нас, чтобы мы ушли с рынка, и они заняли его. Это диверсия. И наши политики пошли на эту диверсию. Конечно, тяжело будет, но мы будем работать на возвращение российского рынка", — сказал он.По словам политика, рынок Евросоюза большой, но насыщенный, а молдавских товаров там не знают. "Мы не должны отказываться от наших исторических рынков сбыта. Нынешний европейский рынок берет небольшие объемы, несопоставимые с сотнями, тысячами декалитрами вина, миллионами бутылок, которые мы продавали на рынок СНГ. Поэтому я считаю, что это ошибка стратегическая, тактическая, политическая, экономическая. Это диверсия государства против государства Молдавии", — пояснил Тарлев.Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. C 2022-го Молдавия игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где имеет статус наблюдателя. Власти республики выразили четкое намерение переориентировать экспорт на Запад.Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы населения и не препятствовать развитию отношений с Россией. В российском МИД рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, в этот же день пройдет референдум о вступлении республики в ЕС. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов: помимо Тарлева, это действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьер Ион Кику, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах, экс-министр внутренних дел Андрей Нэстасе, бывший глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978438692.html

https://ria.ru/20241016/tserkov-1978181307.html

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в мире, молдавия, россия, снг, евразийский экономический союз, евросоюз