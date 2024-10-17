Кандидат в президенты оценил готовность Молдавии ко вступлению в ЕС
Экс-премьер Тарлев: Молдавия не готова даже к статусу кандидата в ЕС
© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Молдавия не готова даже к званию кандидата в ЕС, это сказки, что после объединения с Румынией она войдет в Евросоюз, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев, выступающий кандидатом в президенты республики на предстоящих выборах.
Евросоюз значительно активизировал свою деятельность в Молдавии накануне президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС, запланированных на 20 октября. Европарламент недавно принял резолюцию с призывом ввести санкции против молдавской оппозиции и ускорить процесс евроинтеграции страны. Одновременно Брюссель продолжает вводить санкции против оппозиционных сил в Молдавии и сторонников сближения с Россией, обвиняя РФ в попытках повлиять на избирательный процесс.
"Это сказки, что после объединения с Румынией мы войдем в Евросоюз. Зачем нам такой ценой Европейский союз? Если даже и понадобится войти когда-то в ЕС, то мы должны быть уверены, что мы состоятельны, мы туда идем не в роли пятого колеса телеги, а как полноправные, уважаемые коллеги, и у нас есть национальные интересы. А пока Молдавия даже не готова к уровню статуса кандидата ЕС, который получила как политический подарок, совместно с Украиной, исходя из региональных проблем", - сказал Тарлев.
Тем не менее он считает, что Молдавии не стоит отказываться от статуса кандидата, поскольку общество разделено. "Если кто-то сегодня придет и скажет, я только за Запад или только за Восток, начнется революция, нам она не нужна. И так в начале 90-х годов пролита невинная кровь наших братьев и сестер на Днестре (приднестровский конфликт 1992 года – ред.), и до сих пор раны открыты", - пояснил политик.
Тарлев отметил, что Румыния - сосед Молдавии, а соседей не выбирают, поэтому необходимо найти точку соприкосновения, мирно жить и сотрудничать. "Думаю, ни мы не должны лезть в их внутренние дела, ни они не должны лезть в наши… Я категорически против любой унии", - подчеркнул он.
Президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо Тарлева, это действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьер Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
В Гагаузии проводят рейды по домам тех, чьи дети обучались в России
16 октября, 11:46