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Кандидат в президенты Молдавии выступил против сокращения участков в России - РИА Новости, 17.10.2024
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06:36 17.10.2024 (обновлено: 09:16 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978436277.html
Кандидат в президенты Молдавии выступил против сокращения участков в России
Кандидат в президенты Молдавии выступил против сокращения участков в России - РИА Новости, 17.10.2024
Кандидат в президенты Молдавии выступил против сокращения участков в России
Сокращая участки для голосования в России, власти Молдавии выполняют западные команды врагов молдавского народа, заявил РИА Новости бывший молдавский премьер... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T06:36
2024-10-17T09:16
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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Сокращая участки для голосования в России, власти Молдавии выполняют западные команды врагов молдавского народа, заявил РИА Новости бывший молдавский премьер Василий Тарлев, выступающий кандидатом в президенты республики на предстоящих выборах.ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле, однако МИД страны настоял на возможности открытия только двух - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории."В России у нас самая большая диаспора молдаван. По самым скромным подсчетам говорят, что в России живут около 400 тысяч молдаван, а реально не менее 700 тысяч. И власти ограничили не сообщение с тем народом, то есть в данном случае с российским народом, но они ограничили право молдаван. Я думаю, что они не дальновидны, ведь палка имеет два конца. Считаю, что у них и боязнь, и неправильный взгляд, и они выполняют чьи-то неправильные команды из-за рубежа врагов нашего народа", - сказал Тарлев.По его мнению, сокращение участков является нарушением прав человека, конституции Молдавии, согласно которой каждый гражданин имеет право на выбор, быть избранным и голосовать. "И не надо делить людей на наших и ваших. Те граждане Молдавии, которые проживают по воле судьбы в России, ничем не отличаются от проживающих в Америке или в Италии. Должны были быть созданы всем равные условия", - считает Тарлев.Политик отметил, что когда он был премьер-министром, в сутки совершалось 15, а то и более авиарейсов в разные города России, где проживают молдаване. "Не говоря о железной дороге, об автомобильном сообщении. Если я стану президентом Молдавии, в первую очередь не будет никаких ограничений, в том числе по сообщению с Россией", - заключил он.Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.Президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо Тарлева, это действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьер Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241017/bloki-1978434051.html
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в мире, россия, молдавия
В мире, Россия, Молдавия
Кандидат в президенты Молдавии выступил против сокращения участков в России

Экс-премьер Тарлев: власти Молдавии нарушают права человека, сокращая участки

© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Сокращая участки для голосования в России, власти Молдавии выполняют западные команды врагов молдавского народа, заявил РИА Новости бывший молдавский премьер Василий Тарлев, выступающий кандидатом в президенты республики на предстоящих выборах.
ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле, однако МИД страны настоял на возможности открытия только двух - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории.
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"В России у нас самая большая диаспора молдаван. По самым скромным подсчетам говорят, что в России живут около 400 тысяч молдаван, а реально не менее 700 тысяч. И власти ограничили не сообщение с тем народом, то есть в данном случае с российским народом, но они ограничили право молдаван. Я думаю, что они не дальновидны, ведь палка имеет два конца. Считаю, что у них и боязнь, и неправильный взгляд, и они выполняют чьи-то неправильные команды из-за рубежа врагов нашего народа", - сказал Тарлев.
По его мнению, сокращение участков является нарушением прав человека, конституции Молдавии, согласно которой каждый гражданин имеет право на выбор, быть избранным и голосовать. "И не надо делить людей на наших и ваших. Те граждане Молдавии, которые проживают по воле судьбы в России, ничем не отличаются от проживающих в Америке или в Италии. Должны были быть созданы всем равные условия", - считает Тарлев.
Политик отметил, что когда он был премьер-министром, в сутки совершалось 15, а то и более авиарейсов в разные города России, где проживают молдаване. "Не говоря о железной дороге, об автомобильном сообщении. Если я стану президентом Молдавии, в первую очередь не будет никаких ограничений, в том числе по сообщению с Россией", - заключил он.
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Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
Президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо Тарлева, это действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьер Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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