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Опрос: больше половины молдаван выступают против присоединения к Румынии - РИА Новости, 17.10.2024
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18:10 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/moldavija-1978575764.html
Опрос: больше половины молдаван выступают против присоединения к Румынии
Опрос: больше половины молдаван выступают против присоединения к Румынии - РИА Новости, 17.10.2024
Опрос: больше половины молдаван выступают против присоединения к Румынии
Больше половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют обнародованные в четверг в Кишиневе данные соцопроса... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T18:10
2024-10-17T18:10
в мире
молдавия
румыния
марина таубер
майя санду
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КИШИНЕВ, 17 окт – РИА Новости. Больше половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют обнародованные в четверг в Кишиневе данные соцопроса "Барометр общественного мнения", который провела компания Date Inteligente (iData). Ранее исполнительный секретарь исполкома оппозиционного в Молдавии блока "Победа", депутат парламента Марина Таубер подчеркнула в интервью РИА Новости, что процесс европейской интеграции под руководством президента Майи Санду завершится потерей молдавской государственности. Жителям Молдавии было предложено ответить, как бы они проголосовали в случае, если бы в ближайшее воскресенье прошел референдум о присоединении страны к Румынии. Согласно результатам опроса, которые были распространены для СМИ, только 35,6% опрошенных высказались положительно по такому вопросу. Против вхождения Молдавии в состав Румынии выступило 50,2% респондентов, еще 14,2% не участвовали бы в таком голосовании. Опрос проводился во всех районах республики с 19 сентября по 10 октября, было опрошено 1100 человек, погрешность составила 2,9%. В Молдавии 20 октября, в один день с выборами президента, пройдет референдум о евроинтеграции, на котором будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". В марте прошлого года парламент республики переименовал государственный язык из молдавского в румынский. Согласно новому законопроекту, слова "молдавский язык" были заменены на "румынский язык" в конституции, хотя обычно для таких изменений требуется референдум. Оппозиция оспорила это решение в конституционном суде, который признал его законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году постановил, что государственным языком в республике является румынский, несмотря на то что в Конституции указан молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости, где указано, что государственным языком является румынский, имеет преимущество над конституцией.
https://ria.ru/20241016/zaharova-1978270368.html
https://ria.ru/20240816/gutsul-1966617209.html
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353
60
в мире, молдавия, румыния, марина таубер, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Марина Таубер, Майя Санду
Опрос: больше половины молдаван выступают против присоединения к Румынии

iData: более половины жителей Молдавии выступают против присоединения к Румынии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 окт – РИА Новости. Больше половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют обнародованные в четверг в Кишиневе данные соцопроса "Барометр общественного мнения", который провела компания Date Inteligente (iData).
Ранее исполнительный секретарь исполкома оппозиционного в Молдавии блока "Победа", депутат парламента Марина Таубер подчеркнула в интервью РИА Новости, что процесс европейской интеграции под руководством президента Майи Санду завершится потерей молдавской государственности.
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Жителям Молдавии было предложено ответить, как бы они проголосовали в случае, если бы в ближайшее воскресенье прошел референдум о присоединении страны к Румынии. Согласно результатам опроса, которые были распространены для СМИ, только 35,6% опрошенных высказались положительно по такому вопросу. Против вхождения Молдавии в состав Румынии выступило 50,2% респондентов, еще 14,2% не участвовали бы в таком голосовании.
Опрос проводился во всех районах республики с 19 сентября по 10 октября, было опрошено 1100 человек, погрешность составила 2,9%.
В Молдавии 20 октября, в один день с выборами президента, пройдет референдум о евроинтеграции, на котором будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".
В марте прошлого года парламент республики переименовал государственный язык из молдавского в румынский. Согласно новому законопроекту, слова "молдавский язык" были заменены на "румынский язык" в конституции, хотя обычно для таких изменений требуется референдум. Оппозиция оспорила это решение в конституционном суде, который признал его законным.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году постановил, что государственным языком в республике является румынский, несмотря на то что в Конституции указан молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости, где указано, что государственным языком является румынский, имеет преимущество над конституцией.
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