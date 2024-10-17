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Молдавская оппозиция заявила о готовящейся фальсификации выборов - РИА Новости, 17.10.2024
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09:36 17.10.2024 (обновлено: 18:27 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/moldavija-1978451034.html
Молдавская оппозиция заявила о готовящейся фальсификации выборов
Молдавская оппозиция заявила о готовящейся фальсификации выборов - РИА Новости, 17.10.2024
Молдавская оппозиция заявила о готовящейся фальсификации выборов
Власти Молдавии практически открыто готовятся к фальсификации выборов президента, заявила оппозиционная партия "Гражданский конгресс". РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T09:36
2024-10-17T18:27
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гагаузия
майя санду
ион кику
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КИШИНЕВ, 17 окт — РИА Новости. Власти Молдавии практически открыто готовятся к фальсификации выборов президента, заявила оппозиционная партия "Гражданский конгресс". "Партия "Действие и солидарность", действующее правительство, Служба информации и безопасности, президент Майя Санду сформировали идеальные условия для того, чтобы отобрать у народа Молдавии его последнее право — право на свободу волеизъявления", — говорится в заявлении. В оппозиции обратили внимание на то, что лидеры правящей партии публично заявляют о ближайших планах: развернуть тотальные репрессии против оппозиции, объявить ее структуры вне закона, не допустить участия оппозиционных партий в парламентских выборах. "Отсутствие организованного и масштабного демократического сопротивления, дискредитация оппозиции как иностранных агентов создавали для власти комфортную обстановку абсолютной безнаказанности за любой произвол. В сложившейся ситуации политическая партия "Гражданский конгресс" обращается к гражданам самых разнообразных политических взглядов и убеждений с призывом не дать власти совершить свой обман. Только массовое голосование против гибридного режима по-настоящему откроет для народа Молдавии путь в современное, развитое и справедливое настоящее", — призвала политсила. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На пост президента претендуют 11 кандидатов: действующая глава государства Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах, экс-министр внутренних дел Андрей Нэстасе, бывший глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241016/moldaviya-1978361687.html
https://ria.ru/20241016/tserkov-1978181307.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, ион кику, ирина влах, наша партия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Ион Кику, Ирина Влах, Наша партия
Молдавская оппозиция заявила о готовящейся фальсификации выборов

Оппозиция Молдавии: власти готовятся к открытой фальсификации выборов президента

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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КИШИНЕВ, 17 окт — РИА Новости. Власти Молдавии практически открыто готовятся к фальсификации выборов президента, заявила оппозиционная партия "Гражданский конгресс".
"Партия "Действие и солидарность", действующее правительство, Служба информации и безопасности, президент Майя Санду сформировали идеальные условия для того, чтобы отобрать у народа Молдавии его последнее право — право на свободу волеизъявления", — говорится в заявлении.
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В оппозиции обратили внимание на то, что лидеры правящей партии публично заявляют о ближайших планах: развернуть тотальные репрессии против оппозиции, объявить ее структуры вне закона, не допустить участия оппозиционных партий в парламентских выборах.
"Отсутствие организованного и масштабного демократического сопротивления, дискредитация оппозиции как иностранных агентов создавали для власти комфортную обстановку абсолютной безнаказанности за любой произвол. В сложившейся ситуации политическая партия "Гражданский конгресс" обращается к гражданам самых разнообразных политических взглядов и убеждений с призывом не дать власти совершить свой обман. Только массовое голосование против гибридного режима по-настоящему откроет для народа Молдавии путь в современное, развитое и справедливое настоящее", — призвала политсила.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На пост президента претендуют 11 кандидатов: действующая глава государства Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах, экс-министр внутренних дел Андрей Нэстасе, бывший глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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