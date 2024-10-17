https://ria.ru/20241017/mo-1978477296.html

Группировка "Север" уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.10.2024

Группировка "Север" уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 45 военнослужащих, склад беспилотников и полевой склад боеприпасов в зоне действий подразделений группировки российских войск "Север" в РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:07

2024-10-17T12:07

2024-10-17T12:14

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военнослужащих, склад беспилотников и полевой склад боеприпасов в зоне действий подразделений группировки российских войск "Север" в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Русская Лозовая и Волчанские Хутора Харьковской области."Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены склад беспилотных летательных аппаратов и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241017/ganchev-1978435447.html

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харьковская область, вооруженные силы украины, россия