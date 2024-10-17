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Группировка "Север" уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 17.10.2024 (обновлено: 12:14 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/mo-1978477296.html
Группировка "Север" уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.10.2024
Группировка "Север" уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 45 военнослужащих, склад беспилотников и полевой склад боеприпасов в зоне действий подразделений группировки российских войск "Север" в РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:07
2024-10-17T12:14
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военнослужащих, склад беспилотников и полевой склад боеприпасов в зоне действий подразделений группировки российских войск "Север" в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Русская Лозовая и Волчанские Хутора Харьковской области."Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены склад беспилотных летательных аппаратов и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20241017/ganchev-1978435447.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Группировка "Север" уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

МО: группировка "Север" уничтожила склад боеприпасов и БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военнослужащих, склад беспилотников и полевой склад боеприпасов в зоне действий подразделений группировки российских войск "Север" в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Русская Лозовая и Волчанские Хутора Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены склад беспилотных летательных аппаратов и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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