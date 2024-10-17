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Глава МИД Израиля назвал оплошностью обстрелы ЦАХАЛ миротворцев ООН

Глава МИД Израиля назвал оплошностью обстрелы ЦАХАЛ миротворцев ООН - РИА Новости, 17.10.2024

Глава МИД Израиля назвал оплошностью обстрелы ЦАХАЛ миротворцев ООН

Обстрелы Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) со стороны израильской армии были "оплошностью", армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и МИД страны ведут переговоры о... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T00:55

2024-10-17T00:55

2024-10-17T01:10

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Обстрелы Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) со стороны израильской армии были "оплошностью", армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и МИД страны ведут переговоры о предотвращении подобных инцидентов, заявил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в интервью немецкой газете Welt. "Это была оплошность. В нашу политику не входит нападать на ВСООНЛ. Сейчас мы работаем над решением этой проблемы. ЦАХАЛ ведёт переговоры с ВСООНЛ, и министерство иностранных дел также ведёт переговоры о решении этой проблемы", - ответил он на вопрос, почему Израиль совершил атаку на позиции миротворцев. Ни издание, ни сам глава МИД не уточнили, о какой конкретно атаке идёт речь. Кац утверждает, что главная проблема заключается в том, что ливанское движение "Хезболлах" действует в непосредственной близости от баз ВСООНЛ. "Они делают это, потому что хотят, чтобы Израиль действовал против ВСООНЛ. Однако, поскольку ВСООНЛ не хочет уходить с этих мест, мы сейчас работаем над решением проблемы", - заявил Кац. Глава израильского МИД добавил также, что, по его оценке, военные действия на юге Ливана продлятся ещё несколько недель. "В наших интересах не политическое решение в Ливане, а наша безопасность и возвращение наших граждан к безопасной жизни", - подчеркнул Кац. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) на фоне израильской операции на юге страны неоднократно сообщали об атаках против своих позиций со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным миротворцев, израильские военные обстреливали опорные пункты, включая две итальянские базы, и главный штаб Временных сил, а также нарушали "голубую линию". Кроме того, сообщалось о пострадавших военных среди "голубых касок". Представители итальянского руководства неоднократно называли действия Израиля неприемлемыми. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241015/makron--1978228724.html

https://ria.ru/20241016/punkt-1978408823.html

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в мире, израиль, ливан, исраэль кац, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024