https://ria.ru/20241017/mirazh-1978372836.html

"Вызов для Су-35". Киев придумал, как отвоевать небо

"Вызов для Су-35". Киев придумал, как отвоевать небо - РИА Новости, 17.10.2024

"Вызов для Су-35". Киев придумал, как отвоевать небо

Украина скоро примет на вооружение еще один тип западного самолета, помимо F-16: Париж передаст ВСУ истребители Mirage 2000. Летчиков и техников уже готовят на... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T08:00

2024-10-17T08:00

2024-10-17T08:03

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

россия

франция

себастьян лекорню

мираж

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Украина скоро примет на вооружение еще один тип западного самолета, помимо F-16: Париж передаст ВСУ истребители Mirage 2000. Летчиков и техников уже готовят на одной из французских авиабаз. О том, как это изменит ситуацию на фронте, — в материале РИА Новости.Почти десять процентовО поставках "Миражей" еще в июне сообщил Эммануэль Макрон. Он пообещал отправить боевые машины до конца года.Также хозяин Елисейского дворца заверил, что французское оружие не будут применять для бомбардировок мирных жителей на территории России. Однако неясно, что удержит от этого украинских военных.Известна модификация — Mirage 2000-5F. Таких у Франции всего 26. По данным издания Avions Legendaires, Париж собирается передать Киеву от 12 до 20 самолетов с января по март 2025-го. По словам министра обороны Себастьяна Лекорню, самолеты оснастят современными вооружениями типа "воздух — воздух" и "воздух — земля", а также эффективными системами радиоэлектронной борьбы. Скорее всего, истребители адаптируют под крылатые ракеты SCALP-EG.Примечательно, что в Киеве от Mirage 2000 долго отмахивались, требуя более современный Eurofighter Typhoon. "Они нам не помогут — я просил бы всех экспертов воздержаться от этих бестолковых комментариев. Те же "Миражи": сравните с МиГ-29 — и все станет понятно", — объяснял в марте 2023 года спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.Однако, когда французы намекнули, что ВСУ вообще ничего не получат, пришлось согласиться.Понять привередливость украинцев несложно. Mirage 2000 в различных модификациях эксплуатируется с 1984-го. Это не самый новый, но достаточно современный истребитель, стоящий на вооружении семи стран. У него есть существенный недостаток — крайне высокая аварийность. Из 614 самолетов, построенных с 1983 по 2007 год, 59 были потеряны в летных происшествиях и катастрофах — почти десять процентов парка. Учитывая, что Киеву пришлют явно не самые новые машины, техникам, ремонтникам и аэродромным службам придется очень постараться, чтобы поддерживать их в летном состоянии.Принят в 2000-мMirage 2000 спроектирован по схеме "бесхвостка" с низкорасположенным треугольным цельнометаллическим крылом. Конструктивные особенности — мощная и развитая механизация крыла (автоматически управляемые предкрылки по всей передней кромке и двухсекционные элевоны по всему размаху), а также широкое применение композиционных материалов.Управление электродистанционное, с четырехкратным дублированием. Кроме того, есть аварийный канал, питаемый отдельной аккумуляторной батареей. Система обеспечивает достаточную устойчивость на всем диапазоне высот и скоростей, включая предельно малые и высокие, а также при больших углах атаки.Турбореактивный двигатель SNECMA M53 позволяет машине развивать скорость до 2400 километров. Дальность — до 1600 километров, практический потолок — 17 тысяч метров. "Мираж" берет на борт почти семь тонн боевой нагрузки: две 30-миллиметровые пушки с боекомплектом, управляемые ракеты "воздух — воздух" и "воздух — земля", управляемые бомбы семейства GBU.Модификация 2000-5F, которую дадут Киеву, принята на вооружение в 2000-м. От предшествующих моделей отличается более эргономичным кокпитом с многофункциональными дисплеями, усовершенствованными РЛС, комплексом бортовой обороны.2000-5F могут применять авиационные ракеты MICA класса "воздух — воздух" малой и средней дальности с тепловизионной головкой самонаведения. То есть в теории это эффективное оружие против дронов.Ад для тыловиковСкорее всего, ВСУ не рискнут использовать этот самолет для попыток завоевать небо. Российские зенитно-ракетные комплексы прекрасно все видят и способны поражать "Миражи" на любом расстоянии. А более современные истребители Су-30СМ и Су-35С значительно превосходят их по численности. Это не говоря о колоссальном боевом опыте, который накопился у наших летчиков за два с половиной года.Вероятно, Киев направит "Миражи" на наземные цели. Так действовали ВВС Индии во время приграничных конфликтов с Пакистаном. В Каргильскую войну 1999-го они успешно атаковали объекты противника управляемыми бомбами с лазерным наведением и за два месяца выбили пакистанцам практически весь офицерский состав. Впрочем, у Исламабада не было адекватной системы ПВО в том регионе. Поэтому против России подобный трюк не сработает.Видимо, главное назначение "Миражей" — играть роль носителей крылатых ракет SCALP-EG, французского аналога британских Storm Shadow. Сейчас ими вооружены еще уцелевшие украинские фронтовые бомбардировщики Су-24. Дальность — 560 километров — позволяет атаковать, не входя в зону действия ПВО.SCALP-EG — достаточно опасное оружие. Ракета идет к цели на малых высотах, огибая рельеф местности. Конструкция — с технологиями снижения радиолокационной заметности. Однако вряд ли Киеву дадут много — каждая стоит около 2,5 миллиона долларов.Таким образом, существенного влияния на ход боевых действий французские истребители не окажут. Их слишком мало, они практически никогда не воевали против развитой системы ПВО. Неизвестно, насколько хорошо подготовят украинских пилотов. Зато уже ясно, что для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом. Теперь им придется разбираться не только с F-16, но и с абсолютно непохожим на него Mirage 2000.

https://ria.ru/20241010/pentagon-1977455107.html

https://ria.ru/20241016/postpred-1978371899.html

https://ria.ru/20241016/bouz-1978332291.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, киев, россия, франция, себастьян лекорню, мираж, вооруженные силы украины, ввс индии, eurofighter typhoon, су-35, f-16