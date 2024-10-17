Рейтинг@Mail.ru
"Вызов для Су-35". Киев придумал, как отвоевать небо - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 17.10.2024 (обновлено: 08:03 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/mirazh-1978372836.html
"Вызов для Су-35". Киев придумал, как отвоевать небо
"Вызов для Су-35". Киев придумал, как отвоевать небо - РИА Новости, 17.10.2024
"Вызов для Су-35". Киев придумал, как отвоевать небо
Украина скоро примет на вооружение еще один тип западного самолета, помимо F-16: Париж передаст ВСУ истребители Mirage 2000. Летчиков и техников уже готовят на... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T08:00
2024-10-17T08:03
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
россия
франция
себастьян лекорню
мираж
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154915/00/1549150051_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4e79d303e9e519d41842481d1bd48c01.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Украина скоро примет на вооружение еще один тип западного самолета, помимо F-16: Париж передаст ВСУ истребители Mirage 2000. Летчиков и техников уже готовят на одной из французских авиабаз. О том, как это изменит ситуацию на фронте, — в материале РИА Новости.Почти десять процентовО поставках "Миражей" еще в июне сообщил Эммануэль Макрон. Он пообещал отправить боевые машины до конца года.Также хозяин Елисейского дворца заверил, что французское оружие не будут применять для бомбардировок мирных жителей на территории России. Однако неясно, что удержит от этого украинских военных.Известна модификация — Mirage 2000-5F. Таких у Франции всего 26. По данным издания Avions Legendaires, Париж собирается передать Киеву от 12 до 20 самолетов с января по март 2025-го. По словам министра обороны Себастьяна Лекорню, самолеты оснастят современными вооружениями типа "воздух — воздух" и "воздух — земля", а также эффективными системами радиоэлектронной борьбы. Скорее всего, истребители адаптируют под крылатые ракеты SCALP-EG.Примечательно, что в Киеве от Mirage 2000 долго отмахивались, требуя более современный Eurofighter Typhoon. "Они нам не помогут — я просил бы всех экспертов воздержаться от этих бестолковых комментариев. Те же "Миражи": сравните с МиГ-29 — и все станет понятно", — объяснял в марте 2023 года спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.Однако, когда французы намекнули, что ВСУ вообще ничего не получат, пришлось согласиться.Понять привередливость украинцев несложно. Mirage 2000 в различных модификациях эксплуатируется с 1984-го. Это не самый новый, но достаточно современный истребитель, стоящий на вооружении семи стран. У него есть существенный недостаток — крайне высокая аварийность. Из 614 самолетов, построенных с 1983 по 2007 год, 59 были потеряны в летных происшествиях и катастрофах — почти десять процентов парка. Учитывая, что Киеву пришлют явно не самые новые машины, техникам, ремонтникам и аэродромным службам придется очень постараться, чтобы поддерживать их в летном состоянии.Принят в 2000-мMirage 2000 спроектирован по схеме "бесхвостка" с низкорасположенным треугольным цельнометаллическим крылом. Конструктивные особенности — мощная и развитая механизация крыла (автоматически управляемые предкрылки по всей передней кромке и двухсекционные элевоны по всему размаху), а также широкое применение композиционных материалов.Управление электродистанционное, с четырехкратным дублированием. Кроме того, есть аварийный канал, питаемый отдельной аккумуляторной батареей. Система обеспечивает достаточную устойчивость на всем диапазоне высот и скоростей, включая предельно малые и высокие, а также при больших углах атаки.Турбореактивный двигатель SNECMA M53 позволяет машине развивать скорость до 2400 километров. Дальность — до 1600 километров, практический потолок — 17 тысяч метров. "Мираж" берет на борт почти семь тонн боевой нагрузки: две 30-миллиметровые пушки с боекомплектом, управляемые ракеты "воздух — воздух" и "воздух — земля", управляемые бомбы семейства GBU.Модификация 2000-5F, которую дадут Киеву, принята на вооружение в 2000-м. От предшествующих моделей отличается более эргономичным кокпитом с многофункциональными дисплеями, усовершенствованными РЛС, комплексом бортовой обороны.2000-5F могут применять авиационные ракеты MICA класса "воздух — воздух" малой и средней дальности с тепловизионной головкой самонаведения. То есть в теории это эффективное оружие против дронов.Ад для тыловиковСкорее всего, ВСУ не рискнут использовать этот самолет для попыток завоевать небо. Российские зенитно-ракетные комплексы прекрасно все видят и способны поражать "Миражи" на любом расстоянии. А более современные истребители Су-30СМ и Су-35С значительно превосходят их по численности. Это не говоря о колоссальном боевом опыте, который накопился у наших летчиков за два с половиной года.Вероятно, Киев направит "Миражи" на наземные цели. Так действовали ВВС Индии во время приграничных конфликтов с Пакистаном. В Каргильскую войну 1999-го они успешно атаковали объекты противника управляемыми бомбами с лазерным наведением и за два месяца выбили пакистанцам практически весь офицерский состав. Впрочем, у Исламабада не было адекватной системы ПВО в том регионе. Поэтому против России подобный трюк не сработает.Видимо, главное назначение "Миражей" — играть роль носителей крылатых ракет SCALP-EG, французского аналога британских Storm Shadow. Сейчас ими вооружены еще уцелевшие украинские фронтовые бомбардировщики Су-24. Дальность — 560 километров — позволяет атаковать, не входя в зону действия ПВО.SCALP-EG — достаточно опасное оружие. Ракета идет к цели на малых высотах, огибая рельеф местности. Конструкция — с технологиями снижения радиолокационной заметности. Однако вряд ли Киеву дадут много — каждая стоит около 2,5 миллиона долларов.Таким образом, существенного влияния на ход боевых действий французские истребители не окажут. Их слишком мало, они практически никогда не воевали против развитой системы ПВО. Неизвестно, насколько хорошо подготовят украинских пилотов. Зато уже ясно, что для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом. Теперь им придется разбираться не только с F-16, но и с абсолютно непохожим на него Mirage 2000.
https://ria.ru/20241010/pentagon-1977455107.html
https://ria.ru/20241016/postpred-1978371899.html
https://ria.ru/20241016/bouz-1978332291.html
киев
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154915/00/1549150051_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8ac483aad2b569bb960151c4130a7b8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, киев, россия, франция, себастьян лекорню, мираж, вооруженные силы украины, ввс индии, eurofighter typhoon, су-35, f-16
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия, Франция, Себастьян Лекорню, Мираж, Вооруженные силы Украины, ВВС Индии, Eurofighter Typhoon, Су-35, F-16
"Вызов для Су-35". Киев придумал, как отвоевать небо

Украина получит французские истребители "Мираж" в начале 2025-го

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey HookИстребитель ВВС Франции Mirage 2000D
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey Hook
Читать ria.ru в
Дзен
Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Украина скоро примет на вооружение еще один тип западного самолета, помимо F-16: Париж передаст ВСУ истребители Mirage 2000. Летчиков и техников уже готовят на одной из французских авиабаз. О том, как это изменит ситуацию на фронте, — в материале РИА Новости.

Почти десять процентов

О поставках "Миражей" еще в июне сообщил Эммануэль Макрон. Он пообещал отправить боевые машины до конца года.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000 во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
Также хозяин Елисейского дворца заверил, что французское оружие не будут применять для бомбардировок мирных жителей на территории России. Однако неясно, что удержит от этого украинских военных.
Известна модификация — Mirage 2000-5F. Таких у Франции всего 26. По данным издания Avions Legendaires, Париж собирается передать Киеву от 12 до 20 самолетов с января по март 2025-го. По словам министра обороны Себастьяна Лекорню, самолеты оснастят современными вооружениями типа "воздух — воздух" и "воздух — земля", а также эффективными системами радиоэлектронной борьбы. Скорее всего, истребители адаптируют под крылатые ракеты SCALP-EG.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФранцузский истребитель "Мираж-200" на МАКС-2005
Французский истребитель Мираж-200 на МАКС-2005 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Французский истребитель "Мираж-200" на МАКС-2005
Примечательно, что в Киеве от Mirage 2000 долго отмахивались, требуя более современный Eurofighter Typhoon. "Они нам не помогут — я просил бы всех экспертов воздержаться от этих бестолковых комментариев. Те же "Миражи": сравните с МиГ-29 — и все станет понятно", — объяснял в марте 2023 года спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Однако, когда французы намекнули, что ВСУ вообще ничего не получат, пришлось согласиться.
Понять привередливость украинцев несложно. Mirage 2000 в различных модификациях эксплуатируется с 1984-го. Это не самый новый, но достаточно современный истребитель, стоящий на вооружении семи стран. У него есть существенный недостаток — крайне высокая аварийность. Из 614 самолетов, построенных с 1983 по 2007 год, 59 были потеряны в летных происшествиях и катастрофах — почти десять процентов парка. Учитывая, что Киеву пришлют явно не самые новые машины, техникам, ремонтникам и аэродромным службам придется очень постараться, чтобы поддерживать их в летном состоянии.

Принят в 2000-м

Mirage 2000 спроектирован по схеме "бесхвостка" с низкорасположенным треугольным цельнометаллическим крылом. Конструктивные особенности — мощная и развитая механизация крыла (автоматически управляемые предкрылки по всей передней кромке и двухсекционные элевоны по всему размаху), а также широкое применение композиционных материалов.
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Пентагон назвал приоритет США в конфликте на Украине
10 октября, 17:49
Управление электродистанционное, с четырехкратным дублированием. Кроме того, есть аварийный канал, питаемый отдельной аккумуляторной батареей. Система обеспечивает достаточную устойчивость на всем диапазоне высот и скоростей, включая предельно малые и высокие, а также при больших углах атаки.
Турбореактивный двигатель SNECMA M53 позволяет машине развивать скорость до 2400 километров. Дальность — до 1600 километров, практический потолок — 17 тысяч метров. "Мираж" берет на борт почти семь тонн боевой нагрузки: две 30-миллиметровые пушки с боекомплектом, управляемые ракеты "воздух — воздух" и "воздух — земля", управляемые бомбы семейства GBU.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Постпред США при НАТО призвала Киев не спорить о сроках вступления в альянс
16 октября, 17:13
Модификация 2000-5F, которую дадут Киеву, принята на вооружение в 2000-м. От предшествующих моделей отличается более эргономичным кокпитом с многофункциональными дисплеями, усовершенствованными РЛС, комплексом бортовой обороны.
2000-5F могут применять авиационные ракеты MICA класса "воздух — воздух" малой и средней дальности с тепловизионной головкой самонаведения. То есть в теории это эффективное оружие против дронов.

Ад для тыловиков

Скорее всего, ВСУ не рискнут использовать этот самолет для попыток завоевать небо. Российские зенитно-ракетные комплексы прекрасно все видят и способны поражать "Миражи" на любом расстоянии. А более современные истребители Су-30СМ и Су-35С значительно превосходят их по численности. Это не говоря о колоссальном боевом опыте, который накопился у наших летчиков за два с половиной года.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000 во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
Вероятно, Киев направит "Миражи" на наземные цели. Так действовали ВВС Индии во время приграничных конфликтов с Пакистаном. В Каргильскую войну 1999-го они успешно атаковали объекты противника управляемыми бомбами с лазерным наведением и за два месяца выбили пакистанцам практически весь офицерский состав. Впрочем, у Исламабада не было адекватной системы ПВО в том регионе. Поэтому против России подобный трюк не сработает.
Видимо, главное назначение "Миражей" — играть роль носителей крылатых ракет SCALP-EG, французского аналога британских Storm Shadow. Сейчас ими вооружены еще уцелевшие украинские фронтовые бомбардировщики Су-24. Дальность — 560 километров — позволяет атаковать, не входя в зону действия ПВО.
Украинская военная техника - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Пока отступали". Стало известно, что произошло с ВСУ в Курской области
16 октября, 14:03
SCALP-EG — достаточно опасное оружие. Ракета идет к цели на малых высотах, огибая рельеф местности. Конструкция — с технологиями снижения радиолокационной заметности. Однако вряд ли Киеву дадут много — каждая стоит около 2,5 миллиона долларов.
Таким образом, существенного влияния на ход боевых действий французские истребители не окажут. Их слишком мало, они практически никогда не воевали против развитой системы ПВО. Неизвестно, насколько хорошо подготовят украинских пилотов. Зато уже ясно, что для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом. Теперь им придется разбираться не только с F-16, но и с абсолютно непохожим на него Mirage 2000.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевРоссияФранцияСебастьян ЛекорнюМиражВооруженные силы УкраиныВВС ИндииEurofighter TyphoonСу-35F-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала