В Чувашии планируют запретить работу мигрантам в определенных сферах
В Чувашии в 2025 году планируют запретить работу мигрантам в сфере образования
Проверка документов иностранных рабочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт – РИА Новости. Запрет на работу мигрантам в сфере образования, торговле алкоголем, в пассажирском транспорте и такси планируется ввести в Чувашии в 2025 году, сообщается на сайте народного контроля региона, где опубликован законопроект.
Проект разработан министерством труда и социальной защиты Чувашии "в целях снижения уровня правонарушений и нарушений миграционного законодательства РФ, предпосылок для межнациональной напряженности, радикализации населения, реализации права российских граждан на трудоустройство в приоритетном порядке".
Согласно проекту закона, на 2025 год планируется запретить трудоустройство иностранцев, работающих на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности: "розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении и регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении, деятельность легкового такси, общее образование, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений".
Предложения по опубликованному для общественного обсуждения законопроекту принимаются с 16 по 31 октября.
Планируется, что проект указа вступит в силу с 1 января 2025 года.
В Госдуме рассмотрят проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
13 сентября, 14:10