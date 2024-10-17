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В Чувашии планируют запретить работу мигрантам в определенных сферах - РИА Новости, 17.10.2024
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12:27 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/migranty-1978481359.html
В Чувашии планируют запретить работу мигрантам в определенных сферах
В Чувашии планируют запретить работу мигрантам в определенных сферах - РИА Новости, 17.10.2024
В Чувашии планируют запретить работу мигрантам в определенных сферах
Запрет на работу мигрантам в сфере образования, торговле алкоголем, в пассажирском транспорте и такси планируется ввести в Чувашии в 2025 году, сообщается на... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:27
2024-10-17T12:27
общество
россия
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт – РИА Новости. Запрет на работу мигрантам в сфере образования, торговле алкоголем, в пассажирском транспорте и такси планируется ввести в Чувашии в 2025 году, сообщается на сайте народного контроля региона, где опубликован законопроект. Проект разработан министерством труда и социальной защиты Чувашии "в целях снижения уровня правонарушений и нарушений миграционного законодательства РФ, предпосылок для межнациональной напряженности, радикализации населения, реализации права российских граждан на трудоустройство в приоритетном порядке". Согласно проекту закона, на 2025 год планируется запретить трудоустройство иностранцев, работающих на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности: "розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении и регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении, деятельность легкового такси, общее образование, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений". Предложения по опубликованному для общественного обсуждения законопроекту принимаются с 16 по 31 октября. Планируется, что проект указа вступит в силу с 1 января 2025 года.
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россия
чувашская республика (чувашия)
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общество, россия, чувашская республика (чувашия)
Общество, Россия, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии планируют запретить работу мигрантам в определенных сферах

В Чувашии в 2025 году планируют запретить работу мигрантам в сфере образования

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПроверка документов иностранных рабочи
Проверка документов иностранных рабочи - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт – РИА Новости. Запрет на работу мигрантам в сфере образования, торговле алкоголем, в пассажирском транспорте и такси планируется ввести в Чувашии в 2025 году, сообщается на сайте народного контроля региона, где опубликован законопроект.
Проект разработан министерством труда и социальной защиты Чувашии "в целях снижения уровня правонарушений и нарушений миграционного законодательства РФ, предпосылок для межнациональной напряженности, радикализации населения, реализации права российских граждан на трудоустройство в приоритетном порядке".
Согласно проекту закона, на 2025 год планируется запретить трудоустройство иностранцев, работающих на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности: "розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении и регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении, деятельность легкового такси, общее образование, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений".
Предложения по опубликованному для общественного обсуждения законопроекту принимаются с 16 по 31 октября.
Планируется, что проект указа вступит в силу с 1 января 2025 года.
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