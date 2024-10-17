https://ria.ru/20241017/migranty-1978463826.html

Из России выдворят более двух тысяч нелегальных мигрантов

Из России выдворят более двух тысяч нелегальных мигрантов - РИА Новости, 17.10.2024

Из России выдворят более двух тысяч нелегальных мигрантов

По итогам проведенного в Москве второго этапа операции "Нелегал — 2024" из России выдворят более двух тысяч мигрантов, сообщили в пресс-службе столичного главка РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:02

2024-10-17T11:02

2024-10-17T11:47

россия

москва

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. По итогам проведенного в Москве второго этапа операции "Нелегал — 2024" из России выдворят более двух тысяч мигрантов, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД."Судебными органами по результатам рассмотрения административных материалов вынесено более двух тысяч решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, 20 решений о депортации иностранных граждан, депортировано — 12", — говорится в релизе.Всего за время операции полицейские выявили более 13 тысяч нарушений миграционного законодательства. Органы дознания возбудили 420 уголовных дел по статьям за организацию незаконной миграции."Нелегал — 2024" — оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконной миграции. Первый этап проходил в России в июне, тогда, как сообщало МВД, за неделю выявили более 50 тысяч правонарушений в сфере миграции, из страны выдворили почти девять тысяч иностранцев.

https://ria.ru/20241004/rossija-1976348764.html

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)