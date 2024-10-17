https://ria.ru/20241017/migranty-1978463826.html
Из России выдворят более двух тысяч нелегальных мигрантов
Из России выдворят более двух тысяч нелегальных мигрантов - РИА Новости, 17.10.2024
Из России выдворят более двух тысяч нелегальных мигрантов
По итогам проведенного в Москве второго этапа операции "Нелегал — 2024" из России выдворят более двух тысяч мигрантов, сообщили в пресс-службе столичного главка РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:02
2024-10-17T11:02
2024-10-17T11:47
россия
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. По итогам проведенного в Москве второго этапа операции "Нелегал — 2024" из России выдворят более двух тысяч мигрантов, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД."Судебными органами по результатам рассмотрения административных материалов вынесено более двух тысяч решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, 20 решений о депортации иностранных граждан, депортировано — 12", — говорится в релизе.Всего за время операции полицейские выявили более 13 тысяч нарушений миграционного законодательства. Органы дознания возбудили 420 уголовных дел по статьям за организацию незаконной миграции."Нелегал — 2024" — оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконной миграции. Первый этап проходил в России в июне, тогда, как сообщало МВД, за неделю выявили более 50 тысяч правонарушений в сфере миграции, из страны выдворили почти девять тысяч иностранцев.
https://ria.ru/20241004/rossija-1976348764.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Из России выдворят более двух тысяч нелегальных мигрантов
Из РФ выдворят более 2 тысяч нелегальных мигрантов после операции "Нелегал-2024"
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
По итогам проведенного в Москве второго этапа операции "Нелегал — 2024" из России выдворят более двух тысяч мигрантов, сообщили в пресс-службе столичного главка
МВД.
"Судебными органами по результатам рассмотрения административных материалов вынесено более двух тысяч решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, 20 решений о депортации иностранных граждан, депортировано — 12", — говорится в релизе.
Всего за время операции полицейские выявили более 13 тысяч нарушений миграционного законодательства.
Органы дознания возбудили 420 уголовных дел по статьям за организацию незаконной миграции.
"Нелегал — 2024" — оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконной миграции. Первый этап проходил в России в июне, тогда, как сообщало МВД, за неделю выявили более 50 тысяч правонарушений в сфере миграции, из страны выдворили почти девять тысяч иностранцев.