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На Колыме хотят запретить мигрантам продавать алкоголь и сигареты - РИА Новости, 17.10.2024
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13:44 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/migrant-1978503626.html
На Колыме хотят запретить мигрантам продавать алкоголь и сигареты
На Колыме хотят запретить мигрантам продавать алкоголь и сигареты - РИА Новости, 17.10.2024
На Колыме хотят запретить мигрантам продавать алкоголь и сигареты
Правительство Магаданской области опубликовало проект указа губернатора, запрещающего мигрантам торговать алкоголем и сигаретами на территории региона. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:44
2024-10-17T13:44
общество
магаданская область
центральная азия
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МАГАДАН, 17 окт - РИА Новости. Правительство Магаданской области опубликовало проект указа губернатора, запрещающего мигрантам торговать алкоголем и сигаретами на территории региона. Ранее в Магаданской области мигрантам запретили водить общественный транспорт. Причиной стали два ДТП с такси со смертельным исходом для пассажиров. "Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Магаданской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов: торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах... торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах", - говорится в указе. Сообщается, что до 11 ноября будет проходить общественное обсуждение указа. После принятия документа местному бизнесу дадут три месяца на увольнение иностранцев, работающих по патенту. "Магаданская область привлекательна для трудовых мигрантов, особенно для граждан Центральной Азии... При этом мигранты из ближнего зарубежья зачастую имеют низкий образовательный уровень, недостаточную правовую грамотность. В основном иностранные граждане, работающие по патентам, замещают рабочие места, не требующие профессионального образования, что создает предпосылки для дискриминации местных граждан", - говорится в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html
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общество, магаданская область, центральная азия
Общество, Магаданская область, Центральная Азия
На Колыме хотят запретить мигрантам продавать алкоголь и сигареты

Власти Магаданской области запретили мигрантам торговать алкоголем и сигаретами

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАлкогольный отдел в супермаркете
Алкогольный отдел в супермаркете - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Алкогольный отдел в супермаркете. Архивное фото
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МАГАДАН, 17 окт - РИА Новости. Правительство Магаданской области опубликовало проект указа губернатора, запрещающего мигрантам торговать алкоголем и сигаретами на территории региона.
Ранее в Магаданской области мигрантам запретили водить общественный транспорт. Причиной стали два ДТП с такси со смертельным исходом для пассажиров.
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"Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Магаданской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов: торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах... торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах", - говорится в указе.
Сообщается, что до 11 ноября будет проходить общественное обсуждение указа. После принятия документа местному бизнесу дадут три месяца на увольнение иностранцев, работающих по патенту.
"Магаданская область привлекательна для трудовых мигрантов, особенно для граждан Центральной Азии... При этом мигранты из ближнего зарубежья зачастую имеют низкий образовательный уровень, недостаточную правовую грамотность. В основном иностранные граждане, работающие по патентам, замещают рабочие места, не требующие профессионального образования, что создает предпосылки для дискриминации местных граждан", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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ОбществоМагаданская областьЦентральная Азия
 
 
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