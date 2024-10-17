https://ria.ru/20241017/mi-28-1978432326.html

Экипажи Ми-28НМ уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипажи Ми-28НМ уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 17.10.2024

Экипажи Ми-28НМ уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипажи вертолетов Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожили бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T05:13

2024-10-17T05:13

2024-10-17T05:13

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

ми-28нм

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожили бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносных зенитных ракетных комплексов противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - заключили в Минобороны. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html

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безопасность, россия, курская область, ми-28нм, вооруженные силы украины