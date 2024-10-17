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Стала известна причина пожара в гостинице "Метрополь" в центре Москвы

Стала известна причина пожара в гостинице "Метрополь" в центре Москвы - РИА Новости, 17.10.2024

Стала известна причина пожара в гостинице "Метрополь" в центре Москвы

Причиной пожара в гостинице "Метрополь" в центре Москвы стали сварочные работы, сообщает МЧС России. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:26

2024-10-17T13:26

2024-10-17T13:36

происшествия

москва

россия

метрополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Причиной пожара в гостинице "Метрополь" в центре Москвы стали сварочные работы, сообщает МЧС России."В гостинице на Театральном проезде при сварочных работах загорелся короб вентиляции. Всех посетителей эвакуировали", - говорится в телеграм-канале министерства.По данным МЧС РФ, пожар на 0,5 квадратных метров потушили 22 сотрудника ведомства.

https://ria.ru/20241017/pozhar-1978457473.html

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происшествия, москва, россия, метрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)