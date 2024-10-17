https://ria.ru/20241017/mchs-1978426799.html

В МЧС дали советы на случай встречи со зверем в лесу

В МЧС дали советы на случай встречи со зверем в лесу - РИА Новости, 17.10.2024

В МЧС дали советы на случай встречи со зверем в лесу

Встретив в лесу дикого зверя, ни в коем случае не смотрите ему в глаза и не фотографируйте, если же животное пошло на контакт - это признак бешенства,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T02:52

2024-10-17T02:52

2024-10-17T02:54

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Встретив в лесу дикого зверя, ни в коем случае не смотрите ему в глаза и не фотографируйте, если же животное пошло на контакт - это признак бешенства, предупреждает МЧС России."Не смотрите животным в глаза, не фотографируйте и не кормите животное", - говорится в памятке "Правила поведения при встрече с дикими животными" на сайте министерства. Спасатели также рекомендуют ни в коем случае не подходить к раненым диким зверям и медленно отступать назад, наблюдая за их поведением. "Если животное идёт на контакт, это признак бешенства", - подчеркивает МЧС России.

https://ria.ru/20241005/slovakiya-1976560006.html

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)