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В МЧС дали советы на случай встречи со зверем в лесу - РИА Новости, 17.10.2024
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02:52 17.10.2024 (обновлено: 02:54 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/mchs-1978426799.html
В МЧС дали советы на случай встречи со зверем в лесу
В МЧС дали советы на случай встречи со зверем в лесу - РИА Новости, 17.10.2024
В МЧС дали советы на случай встречи со зверем в лесу
Встретив в лесу дикого зверя, ни в коем случае не смотрите ему в глаза и не фотографируйте, если же животное пошло на контакт - это признак бешенства,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T02:52
2024-10-17T02:54
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Встретив в лесу дикого зверя, ни в коем случае не смотрите ему в глаза и не фотографируйте, если же животное пошло на контакт - это признак бешенства, предупреждает МЧС России."Не смотрите животным в глаза, не фотографируйте и не кормите животное", - говорится в памятке "Правила поведения при встрече с дикими животными" на сайте министерства. Спасатели также рекомендуют ни в коем случае не подходить к раненым диким зверям и медленно отступать назад, наблюдая за их поведением. "Если животное идёт на контакт, это признак бешенства", - подчеркивает МЧС России.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС дали советы на случай встречи со зверем в лесу

МЧС: при встрече со зверем в лесу нельзя его фотографировать

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Встретив в лесу дикого зверя, ни в коем случае не смотрите ему в глаза и не фотографируйте, если же животное пошло на контакт - это признак бешенства, предупреждает МЧС России.
"Не смотрите животным в глаза, не фотографируйте и не кормите животное", - говорится в памятке "Правила поведения при встрече с дикими животными" на сайте министерства.
Спасатели также рекомендуют ни в коем случае не подходить к раненым диким зверям и медленно отступать назад, наблюдая за их поведением.
"Если животное идёт на контакт, это признак бешенства", - подчеркивает МЧС России.
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