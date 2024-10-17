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"Яндекс Маркет" тестирует грузоперевозки беспилотным транспортом - РИА Новости, 17.10.2024
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13:03 17.10.2024 (обновлено: 14:31 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/market-1978489611.html
"Яндекс Маркет" тестирует грузоперевозки беспилотным транспортом
"Яндекс Маркет" тестирует грузоперевозки беспилотным транспортом - РИА Новости, 17.10.2024
"Яндекс Маркет" тестирует грузоперевозки беспилотным транспортом
"Яндекс Маркет" тестирует доставку с помощью автономных грузовиков по трассе М-4 "Дон", пока испытания проводятся как в автономном, так и ручном режиме, когда... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:03
2024-10-17T14:31
технологии
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тула
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Яндекс Маркет" тестирует доставку с помощью автономных грузовиков по трассе М-4 "Дон", пока испытания проводятся как в автономном, так и ручном режиме, когда машиной управляет водитель, а в планах компании сделать такие рейсы еженедельными, говорится в пресс-релизе "Яндекса". "Автономный грузовик "Яндекса" совершил первую доставку груза "Яндекс Маркета" из Москвы в Тулу по трассе М-4 "Дон". Маркетплейс планирует сделать рейсы еженедельными - грузовики пока доставляют грузы из Москвы в Тулу днем, затем начнут ездить туда-обратно и ночью", - говорится в сообщении. Грузовики разработаны на платформе китайского Shacman X6000 - ими занимается команда автономного транспорта "Яндекса", подразделение, создающее в том числе роботов-курьеров. С помощью сенсоров машины определяют свое положение на дороге с точностью до нескольких сантиметров при помощи информации с сенсоров. Алгоритмы машинного обучения, размещенные на борту, обрабатывают информацию в режиме реального времени, а потом планируют маршрут. "Испытания проводятся как в автономном, так и ручном режиме, когда машиной управляет водитель. Это необходимо для обучения нейросетей для планирования траектории автомобиля", - уточняет компания. На первом этапе тестирования разработчики собирают необходимые данные для запуска полностью автономных грузовых перевозок без водителя-испытателя в салоне. "Автономный транспорт призван решить проблему нехватки водителей и повысить эффективность грузоперевозок, а также обеспечить безопасность движения на дорогах", - добавили в "Яндексе".
https://ria.ru/20240927/yandeks-1974990902.html
https://ria.ru/20241003/moskva-1976137365.html
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технологии, москва, тула, яндекс, яндекс.маркет
Технологии, Москва, Тула, Яндекс, Яндекс.Маркет
"Яндекс Маркет" тестирует грузоперевозки беспилотным транспортом

"Яндекс Маркет" тестирует грузоперевозки беспилотным транспортом по трассе М-4

© Фото : предоставлено пресс-службой ЯндексаАвтономный грузовик "Яндекса"
Автономный грузовик Яндекса - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Яндекса
Автономный грузовик "Яндекса"
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Яндекс Маркет" тестирует доставку с помощью автономных грузовиков по трассе М-4 "Дон", пока испытания проводятся как в автономном, так и ручном режиме, когда машиной управляет водитель, а в планах компании сделать такие рейсы еженедельными, говорится в пресс-релизе "Яндекса".
"Автономный грузовик "Яндекса" совершил первую доставку груза "Яндекс Маркета" из Москвы в Тулу по трассе М-4 "Дон". Маркетплейс планирует сделать рейсы еженедельными - грузовики пока доставляют грузы из Москвы в Тулу днем, затем начнут ездить туда-обратно и ночью", - говорится в сообщении.
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Грузовики разработаны на платформе китайского Shacman X6000 - ими занимается команда автономного транспорта "Яндекса", подразделение, создающее в том числе роботов-курьеров. С помощью сенсоров машины определяют свое положение на дороге с точностью до нескольких сантиметров при помощи информации с сенсоров. Алгоритмы машинного обучения, размещенные на борту, обрабатывают информацию в режиме реального времени, а потом планируют маршрут.
"Испытания проводятся как в автономном, так и ручном режиме, когда машиной управляет водитель. Это необходимо для обучения нейросетей для планирования траектории автомобиля", - уточняет компания. На первом этапе тестирования разработчики собирают необходимые данные для запуска полностью автономных грузовых перевозок без водителя-испытателя в салоне.
"Автономный транспорт призван решить проблему нехватки водителей и повысить эффективность грузоперевозок, а также обеспечить безопасность движения на дорогах", - добавили в "Яндексе".
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