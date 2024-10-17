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Манул Тимофей из Московского зоопарка наберет максимальный вес к декабрю - РИА Новости, 17.10.2024
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Хорошие новости
 
14:41 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/manul-1978520050.html
Манул Тимофей из Московского зоопарка наберет максимальный вес к декабрю
Манул Тимофей из Московского зоопарка наберет максимальный вес к декабрю - РИА Новости, 17.10.2024
Манул Тимофей из Московского зоопарка наберет максимальный вес к декабрю
Манул Тимоша из Московского зоопарка наберет максимальный вес - до 7 килограммов - к декабрю, рассказал журналистам заведующий отделом "Млекопитающие"... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:41
2024-10-17T14:41
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михаил брагин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Манул Тимоша из Московского зоопарка наберет максимальный вес - до 7 килограммов - к декабрю, рассказал журналистам заведующий отделом "Млекопитающие" Московского зоопарка Михаил Брагин. Он уточнил, что на данный момент символ Московского зоопарка весит 5,2 килограмма. "Максимальный (вес - ред.), мы посмотрим, он достигнет его где-то к декабрю… Зимой это может быть до 7 килограммов", - сказал Брагин. Он добавил, что в процесс зажировки Тимоша поправился на 2,5 килограмма, она будет продолжаться до весеннего потепления.
https://ria.ru/20240611/manul-1952175961.html
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общество, михаил брагин, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Михаил Брагин, Московский зоопарк
Манул Тимофей из Московского зоопарка наберет максимальный вес к декабрю

Символ Московского зоопарка манул Тимофей наберет максимальный вес к декабрю

© Фото из соцсетейМанул Тимофей в Московском зоопарке
Манул Тимофей в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото из соцсетей
Манул Тимофей в Московском зоопарке
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Манул Тимоша из Московского зоопарка наберет максимальный вес - до 7 килограммов - к декабрю, рассказал журналистам заведующий отделом "Млекопитающие" Московского зоопарка Михаил Брагин.
Он уточнил, что на данный момент символ Московского зоопарка весит 5,2 килограмма.
"Максимальный (вес - ред.), мы посмотрим, он достигнет его где-то к декабрю… Зимой это может быть до 7 килограммов", - сказал Брагин.
Он добавил, что в процесс зажировки Тимоша поправился на 2,5 килограмма, она будет продолжаться до весеннего потепления.
Подарок на день рождения для манула Тимофея - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Манулу Тимофею из Московского зоопарка сделали подарок на день рождения
11 июня, 14:15
 
Хорошие новостиОбществоМихаил БрагинМосковский зоопарк
 
 
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