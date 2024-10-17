https://ria.ru/20241017/manul-1978520050.html

Манул Тимофей из Московского зоопарка наберет максимальный вес к декабрю

Манул Тимофей из Московского зоопарка наберет максимальный вес к декабрю - РИА Новости, 17.10.2024

Манул Тимофей из Московского зоопарка наберет максимальный вес к декабрю

Манул Тимоша из Московского зоопарка наберет максимальный вес - до 7 килограммов - к декабрю, рассказал журналистам заведующий отделом "Млекопитающие"... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:41

2024-10-17T14:41

2024-10-17T14:41

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михаил брагин

московский зоопарк

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Манул Тимоша из Московского зоопарка наберет максимальный вес - до 7 килограммов - к декабрю, рассказал журналистам заведующий отделом "Млекопитающие" Московского зоопарка Михаил Брагин. Он уточнил, что на данный момент символ Московского зоопарка весит 5,2 килограмма. "Максимальный (вес - ред.), мы посмотрим, он достигнет его где-то к декабрю… Зимой это может быть до 7 килограммов", - сказал Брагин. Он добавил, что в процесс зажировки Тимоша поправился на 2,5 килограмма, она будет продолжаться до весеннего потепления.

https://ria.ru/20240611/manul-1952175961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил брагин, московский зоопарк