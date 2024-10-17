https://ria.ru/20241017/makeevka-1978448298.html

В Макеевке обезвредили украинский беспилотник

В Макеевке обезвредили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.10.2024

В Макеевке обезвредили украинский беспилотник

Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Макеевке пресечена террористическая атака на региональный объект аграрной... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T09:23

2024-10-17T09:23

2024-10-17T09:23

специальная военная операция на украине

макеевка

россия

донецкая народная республика

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Макеевке пресечена террористическая атака на региональный объект аграрной промышленности, сообщили журналистам в УФСБ России по Донецкой Народной Республике. "В Центрально-городском районе Макеевки перехвачен украинский беспилотник самолётного типа, вооруженный самодельным взрывным устройством на базе кумулятивного боеприпаса", - сообщили в ведомстве. Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотник и уничтожили взрывные устройства накладным зарядом на месте. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

макеевка

россия

донецкая народная республика

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

макеевка, россия, донецкая народная республика, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины