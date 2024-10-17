https://ria.ru/20241017/makeevka-1978448298.html
В Макеевке обезвредили украинский беспилотник
В Макеевке обезвредили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.10.2024
В Макеевке обезвредили украинский беспилотник
Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Макеевке пресечена террористическая атака на региональный объект аграрной... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T09:23
2024-10-17T09:23
2024-10-17T09:23
специальная военная операция на украине
макеевка
россия
донецкая народная республика
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Макеевке пресечена террористическая атака на региональный объект аграрной промышленности, сообщили журналистам в УФСБ России по Донецкой Народной Республике. "В Центрально-городском районе Макеевки перехвачен украинский беспилотник самолётного типа, вооруженный самодельным взрывным устройством на базе кумулятивного боеприпаса", - сообщили в ведомстве. Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотник и уничтожили взрывные устройства накладным зарядом на месте. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, россия, донецкая народная республика, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
В Макеевке обезвредили украинский беспилотник
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