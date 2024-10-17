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В Макеевке обезвредили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/makeevka-1978448298.html
В Макеевке обезвредили украинский беспилотник
В Макеевке обезвредили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.10.2024
В Макеевке обезвредили украинский беспилотник
Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Макеевке пресечена террористическая атака на региональный объект аграрной... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T09:23
2024-10-17T09:23
специальная военная операция на украине
макеевка
россия
донецкая народная республика
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Макеевке пресечена террористическая атака на региональный объект аграрной промышленности, сообщили журналистам в УФСБ России по Донецкой Народной Республике. "В Центрально-городском районе Макеевки перехвачен украинский беспилотник самолётного типа, вооруженный самодельным взрывным устройством на базе кумулятивного боеприпаса", - сообщили в ведомстве. Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотник и уничтожили взрывные устройства накладным зарядом на месте. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
макеевка
россия
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макеевка, россия, донецкая народная республика, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
В Макеевке обезвредили украинский беспилотник

Взрывотехники ФСБ перехватили в Макеевке БПЛА ВСУ самолетного типа

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Макеевке пресечена террористическая атака на региональный объект аграрной промышленности, сообщили журналистам в УФСБ России по Донецкой Народной Республике.
"В Центрально-городском районе Макеевки перехвачен украинский беспилотник самолётного типа, вооруженный самодельным взрывным устройством на базе кумулятивного боеприпаса", - сообщили в ведомстве.
Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотник и уничтожили взрывные устройства накладным зарядом на месте. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
11 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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