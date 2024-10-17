https://ria.ru/20241017/lyulin-1978553663.html

Спикер нижегородского парламента Люлин оценил работу с молодёжью Белоруссии

Спикер нижегородского парламента Люлин оценил работу с молодёжью Белоруссии - РИА Новости, 17.10.2024

Спикер нижегородского парламента Люлин оценил работу с молодёжью Белоруссии

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин высоко оценил работу с молодёжью в Белоруссии в ходе визита в братскую страну,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:46

2024-10-17T16:46

2024-10-17T16:46

нижегородская область

белоруссия

нижегородская область

россия

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

наталья кочанова

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин высоко оценил работу с молодёжью в Белоруссии в ходе визита в братскую страну, сообщает пресс-служба парламента российского региона. Председатель законодательного собрания Нижегородской области обсудил с председателем совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой ключевые аспекты экономического и законодательного сотрудничества и патриотическое воспитание молодежи. "Сегодня мы сосредоточили внимание на молодежной политике и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Мы высоко оцениваем систему работы с молодежью в Беларуси и намерены адаптировать её лучшие практики для Нижегородской области. В рамках нашего сотрудничества мы планируем активное взаимодействие с молодежными парламентами, что позволит внедрить свежие идеи и законопроекты, отвечающие потребностям обоих государств", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Он также отметил, что уже начата активная подготовка к двенадцатому Форуму регионов России и Белоруссии, который пройдет в июне 2025 года в Нижнем Новгороде, и выразил уверенность, что "совместная работа приведет к укреплению связи с братским народом и будет вдохновлять молодежь на активное участие в жизни общества". На встрече с заместителем председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадимом Ипатовым спикер нижегородского парламента заявил, что "продуктивное сотрудничество с Беларусью является лучшим ответом на санкции Запада". "Самой эффективной формой обмена опытом на сегодняшний день является Съезд малых городов. Уже проведено три съезда, их результатом стали бизнес-проекты, развитие туристических, культурных связей. Считаю, что в развитии образования нам тоже необходимо двигаться в одном направлении, разрабатывать инновационные методики для совершенствования этой системы", - приводятся в сообщении слова председателя законодательного собрания Нижегородской области. Отмечается, что и в Белоруссии перенимают лучшие нижегородские практики, касающиеся поддержки экономики. Так, правительство Республики Беларусь приняло законы о поддержке инвестиций - с обязательствами государства по подготовке инфраструктуры для их привлечения. В Нижегородской области такие меры действуют уже несколько лет. В свою очередь, нижегородцы использовали наработки гродненских коллег при принятии норм регионального законодательства о поддержке сельского туризма.

https://ria.ru/20240926/parlament-1974947256.html

https://ria.ru/20240906/molodezh-1971137146.html

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белоруссия, нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , наталья кочанова