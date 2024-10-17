Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин оценил работу с молодёжью Белоруссии - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
16:46 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/lyulin-1978553663.html
Спикер нижегородского парламента Люлин оценил работу с молодёжью Белоруссии
Спикер нижегородского парламента Люлин оценил работу с молодёжью Белоруссии - РИА Новости, 17.10.2024
Спикер нижегородского парламента Люлин оценил работу с молодёжью Белоруссии
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин высоко оценил работу с молодёжью в Белоруссии в ходе визита в братскую страну,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:46
2024-10-17T16:46
нижегородская область
белоруссия
нижегородская область
россия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
наталья кочанова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978552634_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3d16c5ed253cd8f8e3874b56bd21433c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин высоко оценил работу с молодёжью в Белоруссии в ходе визита в братскую страну, сообщает пресс-служба парламента российского региона. Председатель законодательного собрания Нижегородской области обсудил с председателем совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой ключевые аспекты экономического и законодательного сотрудничества и патриотическое воспитание молодежи. "Сегодня мы сосредоточили внимание на молодежной политике и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Мы высоко оцениваем систему работы с молодежью в Беларуси и намерены адаптировать её лучшие практики для Нижегородской области. В рамках нашего сотрудничества мы планируем активное взаимодействие с молодежными парламентами, что позволит внедрить свежие идеи и законопроекты, отвечающие потребностям обоих государств", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Он также отметил, что уже начата активная подготовка к двенадцатому Форуму регионов России и Белоруссии, который пройдет в июне 2025 года в Нижнем Новгороде, и выразил уверенность, что "совместная работа приведет к укреплению связи с братским народом и будет вдохновлять молодежь на активное участие в жизни общества". На встрече с заместителем председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадимом Ипатовым спикер нижегородского парламента заявил, что "продуктивное сотрудничество с Беларусью является лучшим ответом на санкции Запада". "Самой эффективной формой обмена опытом на сегодняшний день является Съезд малых городов. Уже проведено три съезда, их результатом стали бизнес-проекты, развитие туристических, культурных связей. Считаю, что в развитии образования нам тоже необходимо двигаться в одном направлении, разрабатывать инновационные методики для совершенствования этой системы", - приводятся в сообщении слова председателя законодательного собрания Нижегородской области. Отмечается, что и в Белоруссии перенимают лучшие нижегородские практики, касающиеся поддержки экономики. Так, правительство Республики Беларусь приняло законы о поддержке инвестиций - с обязательствами государства по подготовке инфраструктуры для их привлечения. В Нижегородской области такие меры действуют уже несколько лет. В свою очередь, нижегородцы использовали наработки гродненских коллег при принятии норм регионального законодательства о поддержке сельского туризма.
https://ria.ru/20240926/parlament-1974947256.html
https://ria.ru/20240906/molodezh-1971137146.html
белоруссия
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978552634_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_eeb91c1222fb75c4650662a72e56fb39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , наталья кочанова
Нижегородская область, Белоруссия, Нижегородская область, Россия, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Наталья Кочанова

Спикер нижегородского парламента Люлин оценил работу с молодёжью Белоруссии

© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиСпикер нижегородского парламента Евгений Люлин с коллегами
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин с коллегами - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин с коллегами
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин высоко оценил работу с молодёжью в Белоруссии в ходе визита в братскую страну, сообщает пресс-служба парламента российского региона.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области обсудил с председателем совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой ключевые аспекты экономического и законодательного сотрудничества и патриотическое воспитание молодежи.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Спикер нижегородского парламента предложил усилить господдержку многодетных
26 сентября, 20:41
"Сегодня мы сосредоточили внимание на молодежной политике и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Мы высоко оцениваем систему работы с молодежью в Беларуси и намерены адаптировать её лучшие практики для Нижегородской области. В рамках нашего сотрудничества мы планируем активное взаимодействие с молодежными парламентами, что позволит внедрить свежие идеи и законопроекты, отвечающие потребностям обоих государств", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Он также отметил, что уже начата активная подготовка к двенадцатому Форуму регионов России и Белоруссии, который пройдет в июне 2025 года в Нижнем Новгороде, и выразил уверенность, что "совместная работа приведет к укреплению связи с братским народом и будет вдохновлять молодежь на активное участие в жизни общества".
На встрече с заместителем председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадимом Ипатовым спикер нижегородского парламента заявил, что "продуктивное сотрудничество с Беларусью является лучшим ответом на санкции Запада".
"Самой эффективной формой обмена опытом на сегодняшний день является Съезд малых городов. Уже проведено три съезда, их результатом стали бизнес-проекты, развитие туристических, культурных связей. Считаю, что в развитии образования нам тоже необходимо двигаться в одном направлении, разрабатывать инновационные методики для совершенствования этой системы", - приводятся в сообщении слова председателя законодательного собрания Нижегородской области.
Отмечается, что и в Белоруссии перенимают лучшие нижегородские практики, касающиеся поддержки экономики. Так, правительство Республики Беларусь приняло законы о поддержке инвестиций - с обязательствами государства по подготовке инфраструктуры для их привлечения. В Нижегородской области такие меры действуют уже несколько лет. В свою очередь, нижегородцы использовали наработки гродненских коллег при принятии норм регионального законодательства о поддержке сельского туризма.
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать молодежь на селе - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать молодежь на селе
6 сентября, 17:57
 
Нижегородская областьБелоруссияНижегородская областьРоссияЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Наталья Кочанова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала