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Спикер нижегородского парламента Люлин оценил работу с молодёжью Белоруссии
Спикер нижегородского парламента Люлин оценил работу с молодёжью Белоруссии - РИА Новости, 17.10.2024
Спикер нижегородского парламента Люлин оценил работу с молодёжью Белоруссии
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин высоко оценил работу с молодёжью в Белоруссии в ходе визита в братскую страну,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:46
2024-10-17T16:46
2024-10-17T16:46
нижегородская область
белоруссия
нижегородская область
россия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
наталья кочанова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин высоко оценил работу с молодёжью в Белоруссии в ходе визита в братскую страну, сообщает пресс-служба парламента российского региона. Председатель законодательного собрания Нижегородской области обсудил с председателем совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой ключевые аспекты экономического и законодательного сотрудничества и патриотическое воспитание молодежи. "Сегодня мы сосредоточили внимание на молодежной политике и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Мы высоко оцениваем систему работы с молодежью в Беларуси и намерены адаптировать её лучшие практики для Нижегородской области. В рамках нашего сотрудничества мы планируем активное взаимодействие с молодежными парламентами, что позволит внедрить свежие идеи и законопроекты, отвечающие потребностям обоих государств", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Он также отметил, что уже начата активная подготовка к двенадцатому Форуму регионов России и Белоруссии, который пройдет в июне 2025 года в Нижнем Новгороде, и выразил уверенность, что "совместная работа приведет к укреплению связи с братским народом и будет вдохновлять молодежь на активное участие в жизни общества". На встрече с заместителем председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадимом Ипатовым спикер нижегородского парламента заявил, что "продуктивное сотрудничество с Беларусью является лучшим ответом на санкции Запада". "Самой эффективной формой обмена опытом на сегодняшний день является Съезд малых городов. Уже проведено три съезда, их результатом стали бизнес-проекты, развитие туристических, культурных связей. Считаю, что в развитии образования нам тоже необходимо двигаться в одном направлении, разрабатывать инновационные методики для совершенствования этой системы", - приводятся в сообщении слова председателя законодательного собрания Нижегородской области. Отмечается, что и в Белоруссии перенимают лучшие нижегородские практики, касающиеся поддержки экономики. Так, правительство Республики Беларусь приняло законы о поддержке инвестиций - с обязательствами государства по подготовке инфраструктуры для их привлечения. В Нижегородской области такие меры действуют уже несколько лет. В свою очередь, нижегородцы использовали наработки гродненских коллег при принятии норм регионального законодательства о поддержке сельского туризма.
https://ria.ru/20240926/parlament-1974947256.html
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белоруссия, нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , наталья кочанова
Нижегородская область, Белоруссия, Нижегородская область, Россия, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Наталья Кочанова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин высоко оценил работу с молодёжью в Белоруссии в ходе визита в братскую страну, сообщает пресс-служба парламента российского региона.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области обсудил с председателем совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой
ключевые аспекты экономического и законодательного сотрудничества и патриотическое воспитание молодежи.
"Сегодня мы сосредоточили внимание на молодежной политике и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Мы высоко оцениваем систему работы с молодежью в Беларуси и намерены адаптировать её лучшие практики для Нижегородской области. В рамках нашего сотрудничества мы планируем активное взаимодействие с молодежными парламентами, что позволит внедрить свежие идеи и законопроекты, отвечающие потребностям обоих государств", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Он также отметил, что уже начата активная подготовка к двенадцатому Форуму регионов России
и Белоруссии, который пройдет в июне 2025 года в Нижнем Новгороде
, и выразил уверенность, что "совместная работа приведет к укреплению связи с братским народом и будет вдохновлять молодежь на активное участие в жизни общества".
На встрече с заместителем председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадимом Ипатовым спикер нижегородского парламента заявил, что "продуктивное сотрудничество с Беларусью является лучшим ответом на санкции Запада".
"Самой эффективной формой обмена опытом на сегодняшний день является Съезд малых городов. Уже проведено три съезда, их результатом стали бизнес-проекты, развитие туристических, культурных связей. Считаю, что в развитии образования нам тоже необходимо двигаться в одном направлении, разрабатывать инновационные методики для совершенствования этой системы", - приводятся в сообщении слова председателя законодательного собрания Нижегородской области.
Отмечается, что и в Белоруссии перенимают лучшие нижегородские практики, касающиеся поддержки экономики. Так, правительство Республики Беларусь приняло законы о поддержке инвестиций - с обязательствами государства по подготовке инфраструктуры для их привлечения. В Нижегородской области такие меры действуют уже несколько лет. В свою очередь, нижегородцы использовали наработки гродненских коллег при принятии норм регионального законодательства о поддержке сельского туризма.