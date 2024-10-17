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Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту. Трансляция
Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту. Трансляция - РИА Новости, 17.10.2024
Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:18
2024-10-17T20:18
2024-10-17T20:18
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту.
россия
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Путин на заседании совета по физической культуре и спорту
Путин на заседании совета по физической культуре и спорту
2024-10-17T20:18
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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4.7
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту.
2024-10-17T20:18
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PT96M49S
Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту.