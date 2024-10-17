https://ria.ru/20241017/live-1978590748.html

Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту. Трансляция

Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту. Трансляция - РИА Новости, 17.10.2024

Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту. Трансляция

Президент России Владимир Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T20:18

2024-10-17T20:18

2024-10-17T20:18

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978590188_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d01d8c582b3d8a6559e230830f8cf64a.jpg

Президент России Владимир Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту.

россия

2024

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Путин на заседании совета по физической культуре и спорту

Путин на заседании совета по физической культуре и спорту

2024-10-17T20:18

true

PT96M49S