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Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту. Трансляция - РИА Новости, 17.10.2024
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20:18 17.10.2024
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Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту. Трансляция
Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту. Трансляция - РИА Новости, 17.10.2024
Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:18
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владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту.
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Путин на заседании совета по физической культуре и спорту
Путин на заседании совета по физической культуре и спорту
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту.
2024-10-17T20:18
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Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту. Трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит заседание совета по физической культуре и спорту.
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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