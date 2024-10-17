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Российские десантники уничтожили танк Leopard на границе Курской области
Российские десантники уничтожили танк Leopard на границе Курской области - РИА Новости, 17.10.2024
Российские десантники уничтожили танк Leopard на границе Курской области
Российские десантники в составе группировки войск "Север" уничтожили немецкий танк Leopard украинской бронегруппы на границе Курской области, рассказал РИА... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T03:46
2024-10-17T03:46
2024-10-17T08:18
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КУРСКАЯ ОБЛ., 17 окт – РИА Новости. Российские десантники в составе группировки войск "Север" уничтожили немецкий танк Leopard украинской бронегруппы на границе Курской области, рассказал РИА Новости начальник артиллерийского подразделения с позывным "Нева". "В ходе подготовки наступления разведчиками была обнаружена техника. Это были танки Leopard в районе населенного пункта Беловоды (Сумская область. – Прим. ред.). Соответственно, приняли меры, отработали и уничтожили один танк", — рассказал "Нева". Уничтоженный танк показал противнику, что их бронегруппа была вскрыта и дальнейшее продвижение техники стало невозможным. "Процесс (работы. — Прим. ред.) классический: вскрывается цель, передаются координаты, дальше взаимодействие с разведчиками, которые вскрыли цель, корректируется огонь и уничтожается танк", — добавил "Нева". Он добавил, что на уничтожения Leopard десантники-артиллеристы израсходовали четыре снаряда. Подразделения ВСУ ранним утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин сказал, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978391252.html
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Уничтожение немецкого танка Leopard на границе Курской области
Российские десантники в составе группировки войск "Север" уничтожили немецкий танк Leopard украинской бронегруппы на границе Курской области, рассказал РИА Новости начальник артподразделения с позывным "Нева".
2024-10-17T03:46
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безопасность, курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, танки
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, танки
Российские десантники уничтожили танк Leopard на границе Курской области
Артиллерист "Нева" сообщил об уничтожении танка Leopard ВСУ в Сумской области