https://ria.ru/20241017/leopard--1978433904.html

В США назвали число потерянных Украиной с начала СВО танков Leopard

В США назвали число потерянных Украиной с начала СВО танков Leopard - РИА Новости, 17.10.2024

В США назвали число потерянных Украиной с начала СВО танков Leopard

Украина потеряла почти 40 немецких танков Leopard с начала Специальной военной операции, говорится в статье Business Insider. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T05:47

2024-10-17T05:47

2024-10-17T05:47

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украина потеряла почти 40 немецких танков Leopard с начала Специальной военной операции, говорится в статье Business Insider."Танки Leopard — мощные, высокоэффективные, с тяжелой броней, но они не непобедимы. Фактически, по оценкам некоторых открытых источников, Украина уже потеряла около 40 танков", — указано в публикации.Издание отмечает, что обе стороны конфликта оснащают свои танки специальными защитными экранами от дронов и боеприпасов."Экран для Leopard стоит около 20 тысяч долларов, что составляет лишь малую часть стоимости многомиллионного танка. Установка защитных сетчатых экранов на украинской военной ремонтной базе занимает около 12 часов", — указывает автор статьи, добавив, что растущая популярность этих экранов на Украине лишь подчеркивает их значительную уязвимость.Ранее Бывший танкист ВСУ, сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, заявил, что в старом немецком танке Leopard нет вентиляции, из-за чего внутри танка "можно свариться".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html

https://ria.ru/20241017/leopard-1978428888.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978430919.html

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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, сво, танки