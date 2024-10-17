https://ria.ru/20241017/lebed-1978489330.html

В Перми волонтеры спасают раненого лебедя Леонида

В Перми волонтеры спасают раненого лебедя Леонида - РИА Новости, 17.10.2024

В Перми волонтеры спасают раненого лебедя Леонида

Пермские волонтеры спасают раненого лебедя-шипуна по имени Леонид, который едва не замерз на озере, сообщил зоозащитник Семен Филипповский. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:25

2024-10-17T13:25

2024-10-17T13:28

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ПЕРМЬ, 17 окт - РИА Новости. Пермские волонтеры спасают раненого лебедя-шипуна по имени Леонид, который едва не замерз на озере, сообщил зоозащитник Семен Филипповский. "И третьи сутки пошли, я опять не сплю, потому что сижу около Леонида (из пары лебедей расстрелянных в Кунгуре)… У него препараты четыре раза в сутки, кормить его тоже проблема. Всего по краю было 7 вызовов по этим красивым птицам", - говорится на его странице в соцсети "ВКонтакте". По словам зоозащитника, лебединую пару - лебедя Леонида и его подругу - в середине октября подстрелили дробью браконьеры на озере в Кунгурском районе. Самца удалось спасти, о судьбе самки не сообщается. "У лебедя всё тело пробито дробью и сломаны два крыла. Все переломы открытые. В одном крыле вскрыт через кость воздухоносный мешок. Также имеет место быть сильный стресс. Как известно, лебеди моногамные птицы и всю жизнь живут одной семьей. Я видел, не только я, как у него катились слёзы из глаз", - добавил волонтер. В местных пабликах в соцсетях пользователи пишут, что рядом с раненым лебедем-самцом в замерзающем водоеме какое-то время была подруга. Предполагается, что по льду до нее могли добраться хищники. Лебедь-шипун обитает в северной части Европы и Азии, является редкой птицей. В открытых источниках указано, что количество особей данного вида не превышает 350 тысяч. Охота на лебедей была полностью запрещена в середине 1960-х годов.

https://ria.ru/20240904/norvegija-1970610306.html

https://ria.ru/20240322/lebed-1934990684.html

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пермь, кунгур, кунгурский район, общество, россия