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В Перми волонтеры спасают раненого лебедя Леонида - РИА Новости, 17.10.2024
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13:25 17.10.2024 (обновлено: 13:28 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/lebed-1978489330.html
В Перми волонтеры спасают раненого лебедя Леонида
В Перми волонтеры спасают раненого лебедя Леонида - РИА Новости, 17.10.2024
В Перми волонтеры спасают раненого лебедя Леонида
Пермские волонтеры спасают раненого лебедя-шипуна по имени Леонид, который едва не замерз на озере, сообщил зоозащитник Семен Филипповский. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:25
2024-10-17T13:28
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кунгурский район
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ПЕРМЬ, 17 окт - РИА Новости. Пермские волонтеры спасают раненого лебедя-шипуна по имени Леонид, который едва не замерз на озере, сообщил зоозащитник Семен Филипповский. "И третьи сутки пошли, я опять не сплю, потому что сижу около Леонида (из пары лебедей расстрелянных в Кунгуре)… У него препараты четыре раза в сутки, кормить его тоже проблема. Всего по краю было 7 вызовов по этим красивым птицам", - говорится на его странице в соцсети "ВКонтакте". По словам зоозащитника, лебединую пару - лебедя Леонида и его подругу - в середине октября подстрелили дробью браконьеры на озере в Кунгурском районе. Самца удалось спасти, о судьбе самки не сообщается. "У лебедя всё тело пробито дробью и сломаны два крыла. Все переломы открытые. В одном крыле вскрыт через кость воздухоносный мешок. Также имеет место быть сильный стресс. Как известно, лебеди моногамные птицы и всю жизнь живут одной семьей. Я видел, не только я, как у него катились слёзы из глаз", - добавил волонтер. В местных пабликах в соцсетях пользователи пишут, что рядом с раненым лебедем-самцом в замерзающем водоеме какое-то время была подруга. Предполагается, что по льду до нее могли добраться хищники. Лебедь-шипун обитает в северной части Европы и Азии, является редкой птицей. В открытых источниках указано, что количество особей данного вида не превышает 350 тысяч. Охота на лебедей была полностью запрещена в середине 1960-х годов.
https://ria.ru/20240904/norvegija-1970610306.html
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кунгурский район
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пермь, кунгур, кунгурский район, общество, россия
Пермь, Кунгур, Кунгурский район, Общество, Россия
В Перми волонтеры спасают раненого лебедя Леонида

В Перми волонтеры спасают лебедя Леонида, который едва не замерз на озере

© ССП Zoohelp Антидогхантер Пермь/ВКонтактеЛебедь Леонид
Лебедь Леонид - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© ССП Zoohelp Антидогхантер Пермь/ВКонтакте
Лебедь Леонид
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ПЕРМЬ, 17 окт - РИА Новости. Пермские волонтеры спасают раненого лебедя-шипуна по имени Леонид, который едва не замерз на озере, сообщил зоозащитник Семен Филипповский.
"И третьи сутки пошли, я опять не сплю, потому что сижу около Леонида (из пары лебедей расстрелянных в Кунгуре)… У него препараты четыре раза в сутки, кормить его тоже проблема. Всего по краю было 7 вызовов по этим красивым птицам", - говорится на его странице в соцсети "ВКонтакте".
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По словам зоозащитника, лебединую пару - лебедя Леонида и его подругу - в середине октября подстрелили дробью браконьеры на озере в Кунгурском районе. Самца удалось спасти, о судьбе самки не сообщается.
"У лебедя всё тело пробито дробью и сломаны два крыла. Все переломы открытые. В одном крыле вскрыт через кость воздухоносный мешок. Также имеет место быть сильный стресс. Как известно, лебеди моногамные птицы и всю жизнь живут одной семьей. Я видел, не только я, как у него катились слёзы из глаз", - добавил волонтер.
В местных пабликах в соцсетях пользователи пишут, что рядом с раненым лебедем-самцом в замерзающем водоеме какое-то время была подруга. Предполагается, что по льду до нее могли добраться хищники.
Лебедь-шипун обитает в северной части Европы и Азии, является редкой птицей. В открытых источниках указано, что количество особей данного вида не превышает 350 тысяч. Охота на лебедей была полностью запрещена в середине 1960-х годов.
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