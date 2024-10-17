Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии рассказали о семье, уехавшей из Латвии из опасений за детей - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 17.10.2024 (обновлено: 15:24 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/latvija-1978463153.html
В Белоруссии рассказали о семье, уехавшей из Латвии из опасений за детей
В Белоруссии рассказали о семье, уехавшей из Латвии из опасений за детей - РИА Новости, 17.10.2024
В Белоруссии рассказали о семье, уехавшей из Латвии из опасений за детей
Семейная пара из Риги решила увезти десять своих детей из Евросоюза из-за дискриминации русскоязычного населения, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:54
2024-10-17T15:24
в мире
белоруссия
рига
латвия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978469176_47:0:1921:1054_1920x0_80_0_0_c7259b06baa06a1531c95e9bef79c03d.png
МИНСК, 17 окт — РИА Новости. Семейная пара из Риги решила увезти десять своих детей из Евросоюза из-за дискриминации русскоязычного населения, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале."После того как у семьи в Латвии забрали ряд льгот и начали поступать угрозы о лишении родительских прав, иностранцы решили покинуть свою страну", — говорится в публикации.По информации ведомства, сегодня, 17 октября, семья из 12 человек смогла переехать в Белоруссию без потери времени на подготовку документов благодаря введенному Минском безвизовому режиму. "Учитывая сложные жизненные обстоятельства, с которыми многодетной семье пришлось столкнуться в собственной стране, Беларусь оказывает им всестороннюю помощь. В настоящее время все они направляются от пункта пропуска Григоровщина в Минск на автобусе, предоставленном пограничной службой Беларуси", — добавили в госпогранкомитете. В Белоруссии с 2022 года действует безвизовый порядок въезда через наземные пункты пропуска для граждан Польши, Литвы и Латвии, в июле президент Александр Лукашенко распространил его на граждан еще 35 стран Европы. Этот порядок будет действовать по 31 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20240715/moldaviya-1959716831.html
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975280635.html
белоруссия
рига
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978469176_516:0:1921:1054_1920x0_80_0_0_9f944ca7278d553029b2fa9d609276c4.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, рига, латвия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Рига, Латвия, Александр Лукашенко
В Белоруссии рассказали о семье, уехавшей из Латвии из опасений за детей

Госпогранкомитет Белоруссии: семья покинула Латвию, опасаясь за детей

© Официальная страница Государственного пограничного контроля Беларуси/ВКонтактеМногодетная семья, уехавшая из Латвии
Многодетная семья, уехавшая из Латвии - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Официальная страница Государственного пограничного контроля Беларуси/ВКонтакте
Многодетная семья, уехавшая из Латвии
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 17 окт — РИА Новости. Семейная пара из Риги решила увезти десять своих детей из Евросоюза из-за дискриминации русскоязычного населения, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале.
"После того как у семьи в Латвии забрали ряд льгот и начали поступать угрозы о лишении родительских прав, иностранцы решили покинуть свою страну", — говорится в публикации.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Молдавии заявили о новой волне дискриминации русскоязычных граждан
15 июля, 11:08
По информации ведомства, сегодня, 17 октября, семья из 12 человек смогла переехать в Белоруссию без потери времени на подготовку документов благодаря введенному Минском безвизовому режиму.
"Учитывая сложные жизненные обстоятельства, с которыми многодетной семье пришлось столкнуться в собственной стране, Беларусь оказывает им всестороннюю помощь. В настоящее время все они направляются от пункта пропуска Григоровщина в Минск на автобусе, предоставленном пограничной службой Беларуси", — добавили в госпогранкомитете.
В Белоруссии с 2022 года действует безвизовый порядок въезда через наземные пункты пропуска для граждан Польши, Литвы и Латвии, в июле президент Александр Лукашенко распространил его на граждан еще 35 стран Европы. Этот порядок будет действовать по 31 декабря 2024 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Лавров напомнил о дискриминации русскоязычного населения на Украине
28 сентября, 21:00
 
В миреБелоруссияРигаЛатвияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала