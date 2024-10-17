В Белоруссии рассказали о семье, уехавшей из Латвии из опасений за детей
Госпогранкомитет Белоруссии: семья покинула Латвию, опасаясь за детей
© Официальная страница Государственного пограничного контроля Беларуси/ВКонтактеМногодетная семья, уехавшая из Латвии
Многодетная семья, уехавшая из Латвии
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МИНСК, 17 окт — РИА Новости. Семейная пара из Риги решила увезти десять своих детей из Евросоюза из-за дискриминации русскоязычного населения, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале.
"После того как у семьи в Латвии забрали ряд льгот и начали поступать угрозы о лишении родительских прав, иностранцы решили покинуть свою страну", — говорится в публикации.
По информации ведомства, сегодня, 17 октября, семья из 12 человек смогла переехать в Белоруссию без потери времени на подготовку документов благодаря введенному Минском безвизовому режиму.
"Учитывая сложные жизненные обстоятельства, с которыми многодетной семье пришлось столкнуться в собственной стране, Беларусь оказывает им всестороннюю помощь. В настоящее время все они направляются от пункта пропуска Григоровщина в Минск на автобусе, предоставленном пограничной службой Беларуси", — добавили в госпогранкомитете.
В Белоруссии с 2022 года действует безвизовый порядок въезда через наземные пункты пропуска для граждан Польши, Литвы и Латвии, в июле президент Александр Лукашенко распространил его на граждан еще 35 стран Европы. Этот порядок будет действовать по 31 декабря 2024 года.
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