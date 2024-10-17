https://ria.ru/20241017/latvija-1978463153.html

В Белоруссии рассказали о семье, уехавшей из Латвии из опасений за детей

В Белоруссии рассказали о семье, уехавшей из Латвии из опасений за детей - РИА Новости, 17.10.2024

В Белоруссии рассказали о семье, уехавшей из Латвии из опасений за детей

Семейная пара из Риги решила увезти десять своих детей из Евросоюза из-за дискриминации русскоязычного населения, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T10:54

2024-10-17T10:54

2024-10-17T15:24

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МИНСК, 17 окт — РИА Новости. Семейная пара из Риги решила увезти десять своих детей из Евросоюза из-за дискриминации русскоязычного населения, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале."После того как у семьи в Латвии забрали ряд льгот и начали поступать угрозы о лишении родительских прав, иностранцы решили покинуть свою страну", — говорится в публикации.По информации ведомства, сегодня, 17 октября, семья из 12 человек смогла переехать в Белоруссию без потери времени на подготовку документов благодаря введенному Минском безвизовому режиму. "Учитывая сложные жизненные обстоятельства, с которыми многодетной семье пришлось столкнуться в собственной стране, Беларусь оказывает им всестороннюю помощь. В настоящее время все они направляются от пункта пропуска Григоровщина в Минск на автобусе, предоставленном пограничной службой Беларуси", — добавили в госпогранкомитете. В Белоруссии с 2022 года действует безвизовый порядок въезда через наземные пункты пропуска для граждан Польши, Литвы и Латвии, в июле президент Александр Лукашенко распространил его на граждан еще 35 стран Европы. Этот порядок будет действовать по 31 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20240715/moldaviya-1959716831.html

https://ria.ru/20240928/lavrov-1975280635.html

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в мире, белоруссия, рига, латвия, александр лукашенко