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Израиль нанес удар на въезде в сирийский город Латакия - РИА Новости, 17.10.2024
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06:50 17.10.2024 (обновлено: 10:50 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/latakiya-1978437137.html
Израиль нанес удар на въезде в сирийский город Латакия
Израиль нанес удар на въезде в сирийский город Латакия - РИА Новости, 17.10.2024
Израиль нанес удар на въезде в сирийский город Латакия
Израиль нанес удар на въезде в сирийский город Латакия, передает государственное телевидение арабской республики. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T06:50
2024-10-17T10:50
в мире
израиль
латакия (мухафаза)
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Израиль нанес удар на въезде в сирийский город Латакия, передает государственное телевидение арабской республики. "Агрессия Израиля на въезде в Латакию привела к пожарам, которые тушат пожарные бригады", — говорится в сообщении.Некоторые телеканалы, в том числе Al Hadath, утверждают, что целью израильской авиации был склад с боеприпасами, что и привело к пожару.В сирийском Минобороны уточнили, что израильские самолеты атаковали одну из точек на юго-восточном въезде в Латакию в 2:50 ночи. При этом два человека получили ранения, причинен также материальный ущерб.С 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию против сил шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки не только ливанской территории, но и Сирии. Так, 10 октября израильские самолеты нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, а двумя днями ранее атаковали жилой дом в центре Дамаска. Тогда погибли семь человек, еще 11 пострадали, среди них были женщины и дети.Москва решительно осудила действия Тель-Авива и призвала к уважению территориального суверенитета Сирии. В Кремле выразили глубокую озабоченность расширением географии боевых действий и отметили, что все это ведет к нагнетанию напряженности, которая чрезвычайно губительна для всего региона.
https://ria.ru/20241016/livan-1978263755.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
израиль
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в мире, израиль, латакия (мухафаза), сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Латакия (мухафаза), Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес удар на въезде в сирийский город Латакия

ГосТВ Сирии сообщило о пожаре на въезде в Латакию после удара ВВС Израиля

© Фото : соцсетиВзрыв в Латакии. 17 октября 2024
Взрыв в Латакии. 17 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Латакии. 17 октября 2024
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Израиль нанес удар на въезде в сирийский город Латакия, передает государственное телевидение арабской республики.
"Агрессия Израиля на въезде в Латакию привела к пожарам, которые тушат пожарные бригады", — говорится в сообщении.
Дым на месте израильского удара в районе аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Израиль планирует создать буферную зону в Ливане и Сирии, пишут СМИ
16 октября, 08:28
Некоторые телеканалы, в том числе Al Hadath, утверждают, что целью израильской авиации был склад с боеприпасами, что и привело к пожару.
В сирийском Минобороны уточнили, что израильские самолеты атаковали одну из точек на юго-восточном въезде в Латакию в 2:50 ночи. При этом два человека получили ранения, причинен также материальный ущерб.
С 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию против сил шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки не только ливанской территории, но и Сирии. Так, 10 октября израильские самолеты нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, а двумя днями ранее атаковали жилой дом в центре Дамаска. Тогда погибли семь человек, еще 11 пострадали, среди них были женщины и дети.
Москва решительно осудила действия Тель-Авива и призвала к уважению территориального суверенитета Сирии. В Кремле выразили глубокую озабоченность расширением географии боевых действий и отметили, что все это ведет к нагнетанию напряженности, которая чрезвычайно губительна для всего региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреИзраильЛатакия (мухафаза)СирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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