Израиль нанес удар на въезде в сирийский город Латакия
ГосТВ Сирии сообщило о пожаре на въезде в Латакию после удара ВВС Израиля
© Фото : соцсетиВзрыв в Латакии. 17 октября 2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Латакии. 17 октября 2024
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Израиль нанес удар на въезде в сирийский город Латакия, передает государственное телевидение арабской республики.
"Агрессия Израиля на въезде в Латакию привела к пожарам, которые тушат пожарные бригады", — говорится в сообщении.
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Некоторые телеканалы, в том числе Al Hadath, утверждают, что целью израильской авиации был склад с боеприпасами, что и привело к пожару.
В сирийском Минобороны уточнили, что израильские самолеты атаковали одну из точек на юго-восточном въезде в Латакию в 2:50 ночи. При этом два человека получили ранения, причинен также материальный ущерб.
С 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию против сил шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки не только ливанской территории, но и Сирии. Так, 10 октября израильские самолеты нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, а двумя днями ранее атаковали жилой дом в центре Дамаска. Тогда погибли семь человек, еще 11 пострадали, среди них были женщины и дети.
Москва решительно осудила действия Тель-Авива и призвала к уважению территориального суверенитета Сирии. В Кремле выразили глубокую озабоченность расширением географии боевых действий и отметили, что все это ведет к нагнетанию напряженности, которая чрезвычайно губительна для всего региона.