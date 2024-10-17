https://ria.ru/20241017/latakiya-1978437137.html

Израиль нанес удар на въезде в сирийский город Латакия

Израиль нанес удар на въезде в сирийский город Латакия - РИА Новости, 17.10.2024

Израиль нанес удар на въезде в сирийский город Латакия

Израиль нанес удар на въезде в сирийский город Латакия, передает государственное телевидение арабской республики. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T06:50

2024-10-17T06:50

2024-10-17T10:50

в мире

израиль

латакия (мухафаза)

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978462476_0:406:960:946_1920x0_80_0_0_2e94880a7834375ece824a6c8216fb85.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Израиль нанес удар на въезде в сирийский город Латакия, передает государственное телевидение арабской республики. "Агрессия Израиля на въезде в Латакию привела к пожарам, которые тушат пожарные бригады", — говорится в сообщении.Некоторые телеканалы, в том числе Al Hadath, утверждают, что целью израильской авиации был склад с боеприпасами, что и привело к пожару.В сирийском Минобороны уточнили, что израильские самолеты атаковали одну из точек на юго-восточном въезде в Латакию в 2:50 ночи. При этом два человека получили ранения, причинен также материальный ущерб.С 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию против сил шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки не только ливанской территории, но и Сирии. Так, 10 октября израильские самолеты нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, а двумя днями ранее атаковали жилой дом в центре Дамаска. Тогда погибли семь человек, еще 11 пострадали, среди них были женщины и дети.Москва решительно осудила действия Тель-Авива и призвала к уважению территориального суверенитета Сирии. В Кремле выразили глубокую озабоченность расширением географии боевых действий и отметили, что все это ведет к нагнетанию напряженности, которая чрезвычайно губительна для всего региона.

https://ria.ru/20241016/livan-1978263755.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

израиль

латакия (мухафаза)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, латакия (мухафаза), сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году