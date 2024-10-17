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Президент Сисулит возглавит делегацию Лаоса на саммите БРИКС - РИА Новости, 17.10.2024
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10:47 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/laos-1978462190.html
Президент Сисулит возглавит делегацию Лаоса на саммите БРИКС
Президент Сисулит возглавит делегацию Лаоса на саммите БРИКС - РИА Новости, 17.10.2024
Президент Сисулит возглавит делегацию Лаоса на саммите БРИКС
Президент Лаосской Народно-демократической республики Тхонглун Сисулит возглавит делегацию Лаоса на мероприятиях 16-го саммита БРИКС в Казани, сообщает в... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:47
2024-10-17T10:47
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БАНГКОК, 17 окт - РИА Новости. Президент Лаосской Народно-демократической республики Тхонглун Сисулит возглавит делегацию Лаоса на мероприятиях 16-го саммита БРИКС в Казани, сообщает в четверг лаосское государственное новостное агентство KPL. "По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Тхонглун Сисулит, генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса и президент Лаосской Народно-демократической республики, возглавит делегацию Лаоса для участия в 16-м саммите БРИКС и связанных с ним встречах в Казани, Россия, с 22 по 24 октября", - говорится в сообщении. Ожидается, что президент Сисулит проведет двусторонние встречи с президентом Путиным и другими лидерами стран-членов БРИКС для обсуждения вопросов развития и укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества, добавило агентство. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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в мире, лаос, казань, россия, тхонглун сисулит, владимир путин, брикс, саммит брикс
В мире, Лаос, Казань, Россия, Тхонглун Сисулит, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС
Президент Сисулит возглавит делегацию Лаоса на саммите БРИКС

KPL: президент Сисулит возглавит делегацию Лаоса на саммите БРИКС в Казани

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Архивное фото
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БАНГКОК, 17 окт - РИА Новости. Президент Лаосской Народно-демократической республики Тхонглун Сисулит возглавит делегацию Лаоса на мероприятиях 16-го саммита БРИКС в Казани, сообщает в четверг лаосское государственное новостное агентство KPL.
"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Тхонглун Сисулит, генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса и президент Лаосской Народно-демократической республики, возглавит делегацию Лаоса для участия в 16-м саммите БРИКС и связанных с ним встречах в Казани, Россия, с 22 по 24 октября", - говорится в сообщении.
Ожидается, что президент Сисулит проведет двусторонние встречи с президентом Путиным и другими лидерами стран-членов БРИКС для обсуждения вопросов развития и укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества, добавило агентство.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Финишная прямая: до саммита БРИКС остается меньше недели
15 октября, 08:50
 
В миреЛаосКазаньРоссияТхонглун СисулитВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС
 
 
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