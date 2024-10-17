https://ria.ru/20241017/laos-1978462190.html

Президент Сисулит возглавит делегацию Лаоса на саммите БРИКС

Президент Сисулит возглавит делегацию Лаоса на саммите БРИКС - РИА Новости, 17.10.2024

Президент Сисулит возглавит делегацию Лаоса на саммите БРИКС

Президент Лаосской Народно-демократической республики Тхонглун Сисулит возглавит делегацию Лаоса на мероприятиях 16-го саммита БРИКС в Казани, сообщает в... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T10:47

2024-10-17T10:47

2024-10-17T10:47

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БАНГКОК, 17 окт - РИА Новости. Президент Лаосской Народно-демократической республики Тхонглун Сисулит возглавит делегацию Лаоса на мероприятиях 16-го саммита БРИКС в Казани, сообщает в четверг лаосское государственное новостное агентство KPL. "По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Тхонглун Сисулит, генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса и президент Лаосской Народно-демократической республики, возглавит делегацию Лаоса для участия в 16-м саммите БРИКС и связанных с ним встречах в Казани, Россия, с 22 по 24 октября", - говорится в сообщении. Ожидается, что президент Сисулит проведет двусторонние встречи с президентом Путиным и другими лидерами стран-членов БРИКС для обсуждения вопросов развития и укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества, добавило агентство. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241015/briks-1978068963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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