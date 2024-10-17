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Бизнесмен Мартиросян получил деньги от жены Кузнецова, заявил адвокат - РИА Новости, 17.10.2024
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06:11 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/kuznetsov-1978435664.html
Бизнесмен Мартиросян получил деньги от жены Кузнецова, заявил адвокат
Бизнесмен Мартиросян получил деньги от жены Кузнецова, заявил адвокат - РИА Новости, 17.10.2024
Бизнесмен Мартиросян получил деньги от жены Кузнецова, заявил адвокат
Адвокат краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки главному кадровику Минобороны России Юрию Кузнецову, Артем Раевский заявил... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T06:11
2024-10-17T06:11
происшествия
россия
краснодар
москва
юрий кузнецов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Адвокат краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки главному кадровику Минобороны России Юрию Кузнецову, Артем Раевский заявил РИА Новости, что его подзащитный получил 36,5 миллионов рублей от супруги генерала на строительство дома. "Мы представили следователю нотариально заверенные копии расписок и платежных документов из банка. В них речь идет о передаче супругой Кузнецова 36,5 миллионов Мартиросяну в счет приобретения земельного участка и строительства дома", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что защита Мартиросяна настаивает на допросе самой Кузнецовой по факту передачи денег. Защитник пояснил, что данные документы она предоставила лично. По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. После ареста Мартиросяна в середине мая в Краснодаре закрылись его отель, продуктовый магазин и кафе с одинаковыми названиями "Рай". Кроме того, по делу было проведено 15 обысков, назначены пять судебных экспертиз, допрошены 17 свидетелей, наложен арест на имущество Мартиросяна и его родственников. В рамках дела арестована 100-метровая квартира дочери Кузнецова, расположенная в элитном жилом комплексе на западе Москвы.
https://ria.ru/20240904/zhaloba-1970457122.html
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происшествия, россия, краснодар, москва, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Москва, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ)
Бизнесмен Мартиросян получил деньги от жены Кузнецова, заявил адвокат

Адвокат Мартиросяна: бизнесмен получил деньги на строительство от жены Кузнецова

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramФигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил России
Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил России - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Адвокат краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки главному кадровику Минобороны России Юрию Кузнецову, Артем Раевский заявил РИА Новости, что его подзащитный получил 36,5 миллионов рублей от супруги генерала на строительство дома.
"Мы представили следователю нотариально заверенные копии расписок и платежных документов из банка. В них речь идет о передаче супругой Кузнецова 36,5 миллионов Мартиросяну в счет приобретения земельного участка и строительства дома", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что защита Мартиросяна настаивает на допросе самой Кузнецовой по факту передачи денег. Защитник пояснил, что данные документы она предоставила лично.
По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей за определенные действия в интересах взяткодателя.
После ареста Мартиросяна в середине мая в Краснодаре закрылись его отель, продуктовый магазин и кафе с одинаковыми названиями "Рай".
Кроме того, по делу было проведено 15 обысков, назначены пять судебных экспертиз, допрошены 17 свидетелей, наложен арест на имущество Мартиросяна и его родственников. В рамках дела арестована 100-метровая квартира дочери Кузнецова, расположенная в элитном жилом комплексе на западе Москвы.
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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