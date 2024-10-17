https://ria.ru/20241017/kuznetsov-1978435664.html

Бизнесмен Мартиросян получил деньги от жены Кузнецова, заявил адвокат

Бизнесмен Мартиросян получил деньги от жены Кузнецова, заявил адвокат - РИА Новости, 17.10.2024

Бизнесмен Мартиросян получил деньги от жены Кузнецова, заявил адвокат

Адвокат краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки главному кадровику Минобороны России Юрию Кузнецову, Артем Раевский заявил... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T06:11

2024-10-17T06:11

2024-10-17T06:11

происшествия

россия

краснодар

москва

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Адвокат краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки главному кадровику Минобороны России Юрию Кузнецову, Артем Раевский заявил РИА Новости, что его подзащитный получил 36,5 миллионов рублей от супруги генерала на строительство дома. "Мы представили следователю нотариально заверенные копии расписок и платежных документов из банка. В них речь идет о передаче супругой Кузнецова 36,5 миллионов Мартиросяну в счет приобретения земельного участка и строительства дома", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что защита Мартиросяна настаивает на допросе самой Кузнецовой по факту передачи денег. Защитник пояснил, что данные документы она предоставила лично. По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. После ареста Мартиросяна в середине мая в Краснодаре закрылись его отель, продуктовый магазин и кафе с одинаковыми названиями "Рай". Кроме того, по делу было проведено 15 обысков, назначены пять судебных экспертиз, допрошены 17 свидетелей, наложен арест на имущество Мартиросяна и его родственников. В рамках дела арестована 100-метровая квартира дочери Кузнецова, расположенная в элитном жилом комплексе на западе Москвы.

https://ria.ru/20240904/zhaloba-1970457122.html

https://ria.ru/20241017/kadrovik-1978427937.html

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происшествия, россия, краснодар, москва, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф)