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ВС России взяли под огневой контроль всю часть Купянского района у Оскола - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 17.10.2024 (обновлено: 15:42 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/kupyanskiy-1978535446.html
ВС России взяли под огневой контроль всю часть Купянского района у Оскола
ВС России взяли под огневой контроль всю часть Купянского района у Оскола - РИА Новости, 17.10.2024
ВС России взяли под огневой контроль всю часть Купянского района у Оскола
Российские войска взяли под огневой контроль всю территорию Купянского района вдоль реки Оскол, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:29
2024-10-17T15:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
харьковская область
виталий ганчев
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ГРАКОВО (Харьковская обл.), 17 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль всю территорию Купянского района вдоль реки Оскол, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."За последнее время у нас очень положительная тенденция сложилась на Купянско-Сватовском направлении, где уже у наших ребят есть определенные успехи", — сказал он.Кроме того, добавил он, российские бойцы держат теперь под огневым контролем дорогу, по которой украинская армия снабжает передовые части.Накануне депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал РИА Новости, что российским войскам осталось шесть километров до Купянска. Днем ранее украинские власти Харьковской области объявили о принудительной эвакуации жителей города и соседних сел.Согласно сводке Минобороны, за минувшие сутки группировка "Запад" нанесла поражение восьми украинским бригадам в районах Купянска и сел Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Першотравневое, Дружелюбовка Харьковской области, Новосадовое и Торское в ДНР. ВСУ потеряли в этих боях более 460 человек убитыми и ранеными и девять единиц техники.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, россия, харьковская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев
ВС России взяли под огневой контроль всю часть Купянского района у Оскола

Ганчев: ВС РФ взяли под огневой контроль всю часть Купянского района у Оскола

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне СВО
Экипаж танка Т-90М Прорыв на позициях в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне СВО. Архивное фото
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ГРАКОВО (Харьковская обл.), 17 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль всю территорию Купянского района вдоль реки Оскол, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"За последнее время у нас очень положительная тенденция сложилась на Купянско-Сватовском направлении, где уже у наших ребят есть определенные успехи", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди
15 октября, 08:00
Кроме того, добавил он, российские бойцы держат теперь под огневым контролем дорогу, по которой украинская армия снабжает передовые части.
Накануне депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал РИА Новости, что российским войскам осталось шесть километров до Купянска. Днем ранее украинские власти Харьковской области объявили о принудительной эвакуации жителей города и соседних сел.
Согласно сводке Минобороны, за минувшие сутки группировка "Запад" нанесла поражение восьми украинским бригадам в районах Купянска и сел Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Першотравневое, Дружелюбовка Харьковской области, Новосадовое и Торское в ДНР. ВСУ потеряли в этих боях более 460 человек убитыми и ранеными и девять единиц техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияХарьковская областьВиталий Ганчев
 
 
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