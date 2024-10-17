https://ria.ru/20241017/kupyanskiy-1978535446.html

ВС России взяли под огневой контроль всю часть Купянского района у Оскола

ВС России взяли под огневой контроль всю часть Купянского района у Оскола - РИА Новости, 17.10.2024

ВС России взяли под огневой контроль всю часть Купянского района у Оскола

Российские войска взяли под огневой контроль всю территорию Купянского района вдоль реки Оскол, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:29

2024-10-17T15:29

2024-10-17T15:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

харьковская область

виталий ганчев

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ГРАКОВО (Харьковская обл.), 17 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль всю территорию Купянского района вдоль реки Оскол, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."За последнее время у нас очень положительная тенденция сложилась на Купянско-Сватовском направлении, где уже у наших ребят есть определенные успехи", — сказал он.Кроме того, добавил он, российские бойцы держат теперь под огневым контролем дорогу, по которой украинская армия снабжает передовые части.Накануне депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал РИА Новости, что российским войскам осталось шесть километров до Купянска. Днем ранее украинские власти Харьковской области объявили о принудительной эвакуации жителей города и соседних сел.Согласно сводке Минобороны, за минувшие сутки группировка "Запад" нанесла поражение восьми украинским бригадам в районах Купянска и сел Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Першотравневое, Дружелюбовка Харьковской области, Новосадовое и Торское в ДНР. ВСУ потеряли в этих боях более 460 человек убитыми и ранеными и девять единиц техники.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, россия, харьковская область, виталий ганчев