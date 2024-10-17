https://ria.ru/20241017/kuban-1978621077.html

Водители "скорой" на Кубани смогут получить 1 млн руб на ипотеку с 2025 г

Водители "скорой" на Кубани смогут получить 1 млн руб на ипотеку с 2025 г - РИА Новости, 17.10.2024

Водители "скорой" на Кубани смогут получить 1 млн руб на ипотеку с 2025 г

Водители скорой помощи с 2025 года по краевой программе смогут получить миллион рублей на взнос по ипотеке, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T23:19

2024-10-17T23:19

2024-10-17T23:19

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Водители скорой помощи с 2025 года по краевой программе смогут получить миллион рублей на взнос по ипотеке, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова по результатам заседания коллегии краевого министерства здравоохранения. "По поручению губернатора по 5 тысяч к зарплате будут получать и водители скорой, а с нового года им будет доступен миллион рублей по "Социальной ипотеке". Помогает улучшить ситуацию с кадрами и наша инициатива по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров. Уже работает 90 специалистов, в планах еще 63. А с нового года запускается новый выездной формат работы медиков – в районы с кадровым дефицитом по графику будут выезжать врачи и средний медперсонал из других медорганизаций", – написала в Telegram-канале Минькова. По данным краевой администрации, в Краснодарском крае трудятся свыше 19 тысяч врачей и 41 тысячи медработников среднего звена. Для привлечения новых специалистов действуют программы "Социальная ипотека", "Земский доктор/фельдшер". Врачам "дефицитных" специальностей готовы предоставить служебное жилье или компенсировать аренду, а также предусмотрены надбавки к зарплате и компенсация оплаты за коммунальные услуги.

https://ria.ru/20241015/kuban-1978230640.html

краснодарский край

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краснодарский край