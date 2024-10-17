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Евродепутат предупредил о рисках ядерного конфликта с Россией - РИА Новости, 17.10.2024
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07:20 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/konflikt-1978438851.html
Евродепутат предупредил о рисках ядерного конфликта с Россией
Евродепутат предупредил о рисках ядерного конфликта с Россией - РИА Новости, 17.10.2024
Евродепутат предупредил о рисках ядерного конфликта с Россией
Русофобия в Европе не имеет здравого смысла, европейские страны должны понимать, что стремиться нанести поражение России означает вести ядерную войну, а это... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T07:20
2024-10-17T07:20
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Русофобия в Европе не имеет здравого смысла, европейские страны должны понимать, что стремиться нанести поражение России означает вести ядерную войну, а это самоубийственно, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. "Да, в Словакии есть русофобия, но не в такой степени, как в Брюсселе или Страсбурге. В этом нет рациональности, нет здравого смысла. Они писали в своих резолюциях, что нам (ЕС) нужно победить Россию. Хорошо, Россия – ядерная держава. Вы можете не любить Россию, но это всё ещё ядерная держава. Если вы хотите её поражения, то это значит: нужно вести ядерную войну. А это самоубийственно, просто нелепо. Поэтому я и провожу параллели с эрой фашизма: это фанатизм, это зацикленность", - сказал Блага. Он добавил, что в Германии, например, могут не любить Россию из-за прошлых поражений в двух мировых войнах. "Может, они просто завидуют. Может, они вас не любят… Но речь идёт о здравом смысле, когда нужно иметь прагматичные отношения, избегать ядерной войны. А они делают всё, чтобы привести к эскалации конфликта", - подчеркнул евродепутат. По его словам, изменения в ядерной доктрине России стали бы естественным ответом на политику Запада, экспансию НАТО. "Последний раз, когда западное оружие использовалось на российской территории, была Вторая мировая война. Это делали нацисты. Поэтому я считаю, что ответ российской стороны вполне естественный, а европейские лидеры наконец должны будут обратиться к здравому смыслу", - сказал Блага.
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в мире, россия, словакия, европа, евросоюз, нато
В мире, Россия, Словакия, Европа, Евросоюз, НАТО
Евродепутат предупредил о рисках ядерного конфликта с Россией

Депутат ЕП Блага: попытка Европы нанести поражение России станет самоубийством

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Русофобия в Европе не имеет здравого смысла, европейские страны должны понимать, что стремиться нанести поражение России означает вести ядерную войну, а это самоубийственно, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
"Да, в Словакии есть русофобия, но не в такой степени, как в Брюсселе или Страсбурге. В этом нет рациональности, нет здравого смысла. Они писали в своих резолюциях, что нам (ЕС) нужно победить Россию. Хорошо, Россия – ядерная держава. Вы можете не любить Россию, но это всё ещё ядерная держава. Если вы хотите её поражения, то это значит: нужно вести ядерную войну. А это самоубийственно, просто нелепо. Поэтому я и провожу параллели с эрой фашизма: это фанатизм, это зацикленность", - сказал Блага.
Он добавил, что в Германии, например, могут не любить Россию из-за прошлых поражений в двух мировых войнах. "Может, они просто завидуют. Может, они вас не любят… Но речь идёт о здравом смысле, когда нужно иметь прагматичные отношения, избегать ядерной войны. А они делают всё, чтобы привести к эскалации конфликта", - подчеркнул евродепутат.
По его словам, изменения в ядерной доктрине России стали бы естественным ответом на политику Запада, экспансию НАТО. "Последний раз, когда западное оружие использовалось на российской территории, была Вторая мировая война. Это делали нацисты. Поэтому я считаю, что ответ российской стороны вполне естественный, а европейские лидеры наконец должны будут обратиться к здравому смыслу", - сказал Блага.
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