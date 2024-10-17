В КНДР подтвердили разрыв сухопутного сообщения с Южной Кореей
ЦТАК: КНДР подтвердила подрыв транспортных путей в Южную Корею
Вид Пхеньяна. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Корейская Народно-Демократическая республика (КНДР) подтвердила разрыв автомобильного и железнодорожного сообщения с Республикой Корея путем подрыва транспортных путей у границы, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"По приказу Центрального Военного Комитета Трудовой партии Кореи № 00122 от 15 октября, Генштаб Корейской Народной Армии в рамках поэтапных работ по разделению территорий, находящихся под властью Корейской Народно-Демократической Республики и Республики Корея, принял меры для полного разрыва сообщения по автомобильным и железным дорогам в восточном и западном районах южной границы со стороны КНДР", - говорится в сообщении агентства.
Указывается, что северокорейской стороной были подорваны два участка транспортных путей длиной в 60 метров - в селе Камхо уезда Косон провинции Канвон и селе Тоннэ района Пханмун в муниципалитете Кэсон. Представитель министерства обороны КНДР сообщил агентству, что в дальнейшем военные примут меры по возведению фортификаций в местах разрыва транспортного сообщения.
Во вторник агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных передавало, что КНДР подорвала определенные участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы. Летом северокорейская сторона заблокировала сообщение по западной и восточной межкорейским железнодорожным линиям. Как отметил чиновник южнокорейского МО на закрытом брифинге для журналистов, линии Кёнисон и Тонхэсон были построены Южной Кореей в эпоху сотрудничества между Севером и Югом.