Экс-глава МИД Австрии высказалась о возможной ядерной войне
Карин Кнайсль напомнила о Карибском кризисе во время презентации своей книги
Карин Кнайсль. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль во время презентации своей книги "Реквием по Европе" на площадке Новгородского университета заявила, что мир сейчас находится в очень уязвимом положении и она разделяет опасения по поводу возможной ядерной войны.
"Мы сейчас в очень уязвимом и хрупком положении, потому что сейчас очень много безответственных и глупых людей находятся в позиции силы и на скользкой дорожке. Если говорить про Карибский кризис, в 70-80 годах ещё были люди, у которых были воспоминания. Сейчас любое понимание войны исчезло даже, в том числе, из риторики "зелёной партии" - там демократы, которые всю жизнь были пацифистами. Я разделяю ваши опасения... Я не могу сказать, что ничего не произойдёт, потому что очень много людей в позиции силы имеют тягу к экспериментам", - отметила Кнайсль, отвечая на вопрос из зала по поводу возможной ядерной войны и напоминания о Карибском кризисе, когда мир был в шаге от ядерной войны.
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Она уточнила, что текущая конфронтация случилась бы так или иначе: "просто оказалась ускорена конфликтом на Украине, а причины - демографические".
"В конфликте участвуют две стороны: те, кто печатают деньги и те, кто производят энергию. То есть с одной стороны - Россия и другие страны, которые имеют достаточно много товара. Вы можете напечатать деньги, но вы не можете напечатать энергию", - добавила Кнайсль.
Встреча с Кнайсль организована Новгородским государственным университетом в рамках приоритетного регионального проекта "Город-Университет".
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