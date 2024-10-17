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Посольство КНР ответило на обвинения США во влиянии на украинский конфликт - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:42 17.10.2024 (обновлено: 02:20 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/kitay-1978422009.html
Посольство КНР ответило на обвинения США во влиянии на украинский конфликт
Посольство КНР ответило на обвинения США во влиянии на украинский конфликт - РИА Новости, 17.10.2024
Посольство КНР ответило на обвинения США во влиянии на украинский конфликт
США, поставляющие оружие Киеву, лицемерят, когда пытаются обвинить КНР в попытке склонить чашу весов украинского конфликта, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T00:42
2024-10-17T02:20
в мире
китай
россия
нато
сша
украина
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США, поставляющие оружие Киеву, лицемерят, когда пытаются обвинить КНР в попытке склонить чашу весов украинского конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. "Соединенные Штаты выдвигают ложные обвинения против нормальной торговли Китая с Россией, продолжая при этом оказывать беспрецедентную военную помощь Украине. Это типичный двойной стандарт, крайне лицемерный и безответственный", — сказал высокопоставленный дипломат. Он отметил, что "Китай всегда был благоразумным и ответственным в военном экспорте и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая гражданские беспилотники". "Китай привержен содействию мирным переговорам. Но мы отказываемся быть козлами отпущения, тем более мы не будем расплачиваться за действия других. Мы будем твердо защищать наши законные права и интересы", — добавил Лю Пэнъюй. Так он прокомментировал слова постпреда США при НАТО Джулианны Смит, которая ранее заявила, что Китай "положил большой палец на чашу весов" украинского конфликта, чтобы склонить ее в пользу России.
https://ria.ru/20240926/kitaj-1974761635.html
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в мире, китай, россия, нато, сша, украина
В мире, Китай, Россия, НАТО, США, Украина, Специальная военная операция на Украине
Посольство КНР ответило на обвинения США во влиянии на украинский конфликт

Лю Пэнъюй: Китай привержен содействию мирным переговорам по Украине

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США, поставляющие оружие Киеву, лицемерят, когда пытаются обвинить КНР в попытке склонить чашу весов украинского конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Соединенные Штаты выдвигают ложные обвинения против нормальной торговли Китая с Россией, продолжая при этом оказывать беспрецедентную военную помощь Украине. Это типичный двойной стандарт, крайне лицемерный и безответственный", — сказал высокопоставленный дипломат.
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Он отметил, что "Китай всегда был благоразумным и ответственным в военном экспорте и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая гражданские беспилотники".
"Китай привержен содействию мирным переговорам. Но мы отказываемся быть козлами отпущения, тем более мы не будем расплачиваться за действия других. Мы будем твердо защищать наши законные права и интересы", — добавил Лю Пэнъюй.
Так он прокомментировал слова постпреда США при НАТО Джулианны Смит, которая ранее заявила, что Китай "положил большой палец на чашу весов" украинского конфликта, чтобы склонить ее в пользу России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияНАТОСШАУкраина
 
 
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